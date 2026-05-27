甜蜜蜜攏是假？調查揭3分之1情侶在將就 女性更常認為「愛毋著人」

原來看起來甜蜜的情侶，不一定真如外界所想的幸福。一項最新調查指出，有相當比例的成年人其實對伴侶關係心存疑問，甚至坦言自己「其實是在將就」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，理財與心理相關平台MyIQ進行的一項調查，分析超過4000名美國成年情侶的數據。結果發現，有高達33%的受訪者承認，在選擇伴侶時「降低了標準」，也就是所謂的將就。相對來說，也有28%的人認為，是自己的伴侶「將就選擇了自己」。調查也發現，女性比男性更容易產生這種感受。受訪者中有35%的女性認為自己在關係中有所妥協，而男性比例則為31%。

心理學家羅斯克（Danielle Roeske）指出，「將就」通常指的是在關係中放棄核心價值、長期需求，或真實的情感與吸引力，只為維持一段關係。她表示，這種犧牲往往會讓人覺得「好像缺了什麼」，即使關係表面上依然穩定。

她進一步分析，性別差異可能與社會化有關。女性通常被期待在情感上更敏感、也更常負責溝通與維繫關係，因此更容易察覺關係中的不平衡感。

此外，調查也顯示，25至34歲的年輕成人最容易對長期關係產生懷疑，其中有41%的人曾質疑自己是否選對伴侶。心理學家認為，這與人生階段快速變化、自我價值重新評估有關。

不過專家也強調，這種懷疑不一定是壞事。在現代社群比較文化與交友壓力下，人們更容易重新檢視關係是否符合自身成長需求。有時這代表更健康的自我覺察，而不是單純的「選錯人」。

調查中45歲以上的受訪者較少出現「將就感」，調查認為這與更穩定的自我認同與情緒調節能力有關。他們更能接受關係中的不完美，而不是立刻否定整段關係。

心理學家也提醒，如果覺得自己在將就，可以透過溝通、重新分配關係責任、重新建立情感連結來改善。但若長期存在明顯不協調，則需要更誠實面對問題，而不是壓抑感受。