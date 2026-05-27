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影／30歲拚從政？奈及利亞侏儒症議員參選人 遭戳破恐僅15歲

聯合新聞網／ 綜合報導
布巴的外表看起來不到法定參選年齡。示意圖／ingimage
布巴的外表看起來不到法定參選年齡。示意圖／ingimage

奈及利亞近日爆出一樁震驚全國的政治醜聞。一名患有侏儒症的男子宣布參選國會議員，因此引發各界討論。原本他被視為象徵「弱勢也能從政」的新希望，沒想到卻被人揭發實際年齡可能只有15歲，瞬間成為爭議焦點。

ODDITYCENTRAL報導，來自奈及利亞札里亞（Zaria）的布巴（Mahmud Sadis Buba）患有侏儒症，外表看起來就像孩子一樣。擁有稚嫩外表卻有遠大抱負的他，被當地網友稱為「札里亞奇蹟」（Abin Al-Ajabin Zazzau，意為「札里亞的奇觀」）。上個月，他參加執政黨「全體進步大會黨」（APC）國會候選人資格審查的影片在社群媒體瘋傳。

影片中，布巴自稱30歲，擁有高中學歷，曾擔任司機，並表示自己因侏儒症才會有孩童般外貌。他在鏡頭說「只要人民要我出來服務大家，我就願意服務人民」。特殊的外表讓他在奈及利亞瞬間爆紅，不少人認為他代表了政治多元化的新希望。

不過有網友開始挖出布巴的文件，包括國際護照、出生證明、學生紀錄與國民身分資料。結果顯示他的出生年份其實是2010年。如果屬實，代表他目前只有15歲，不僅未達奈及利亞國會議員最低25歲參選資格，更涉及未成年人參政問題。

隨後，一名自稱曾教過布巴的前老師也出面爆料，表示布巴幾年前仍在讀國中，並證實他今年只有16歲左右。大量證據曝光後，原本還聲稱布巴遭抹黑的APC黨部，最終也改口取消他的參選資格，理由是涉嫌偽造年齡。

布巴之後向黨主席提交退選信，表示自己是在與黨內人士協商後，決定退出國會選舉。

奈及利亞 國會

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