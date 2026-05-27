影／為變美DIY醫美！ 波蘭女注射黑市矽膠毀容「眼睛幾乎消失」

波蘭一名年輕女子因長期對外貌感到不滿，竟自行購買黑市醫美產品，長時間朝臉部注射溶脂針與矽膠。結果可怕的是，她不但沒有變美，臉部還嚴重腫脹變形，留下大量疤痕，雙眼也腫到幾乎睜不開，可以說是完全毀容。

據ODDITYCENTRAL報導，26歲女子艾爾娃（Elva）出生於波蘭小鎮，她出生時為男性，成年後就一直對自己的外貌感到焦慮。幾年前，她開始透過網路購買來路不明的醫美產品，想要自己在家微整變美。她先嘗試自行施打溶脂針，一周兩次注射在臉部，目的是要讓五官變得更加立體。

沒想到臉頰脂肪流失過度，她開始擔心自己「瘦過頭」，於是改買可注射的脂肪填充產品與矽膠，試圖把臉重新填回來。艾爾娃坦承，一開始她大約一周注射一次矽膠，後來逐漸失控，甚至變成天天施打。

她表示，當時自己住在華沙，收入幾乎全拿去付房租，因此負擔不起正規醫美診所費用，只能鋌而走險自行操作。由於完全沒有專業訓練，再加上使用的產品沒有任何安全認證，最後導致臉部出現嚴重腫脹與變形。

從曝光畫面可見，她的臉部幾乎被不正常的腫塊覆蓋，皮膚明顯變形，眼周也嚴重浮腫。醫美醫師瓦席魯克（Marek Wasiluk）警告，這些不明注射物未來可能引發感染、發炎，甚至危及生命，其中最令人擔憂的就是她的眼睛狀況。

心理學家米耶熱耶夫斯卡（Paulina Mierzejewska）表示，艾爾娃可能患有「身體臆形症」，這類患者會不斷放大自身外貌缺陷，執著於追求腦海中的理想形象，即使明知行為存在許多風險，也還是停不下來。

由於臉部受損實在太嚴重，艾爾娃若想恢復健康與外觀，可能要經過漫長治療，而且甚至不能完全復原。