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一票醫生查無症狀…俄男左眼痛竟是「樹枝插腦」 12公分木枝藏頭骨險喪命

聯合新聞網／ 綜合報導
男子在修剪樹枝時，不慎讓樹枝插進眼睛裡。示意圖／ingimage
男子在修剪樹枝時，不慎讓樹枝插進眼睛裡。示意圖／ingimage

俄羅斯一名男子在自家庭院修剪樹枝時，一根樹枝意外飛入眼睛，不只刺穿了左眼，還深入頭骨。不過男子竟完全沒有發現，認為只是小擦傷不以為意，就這樣讓樹枝插在眼睛裡長達一年。

ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生於2024年。當時50歲的男子尤里（Yuri）在院子裡砍樹枝，卻沒有配戴護目鏡，突然感到左眼一陣劇烈刺痛。他懷疑有木屑噴進眼睛，但因為疼痛後來減輕，所以沒有太在意。之後他的左眼偶爾還是會出現刺痛與異物感，他也多次到眼科就醫，可是其他眼科醫生卻都沒有發現問題，治療效果也十分有限。

三個月前，他的狀況突然惡化，不但疼痛變得難以忍受，左眼視力也開始明顯下降。2026年五月初，尤里前往大醫院接受檢查，醫師替他進行MRI與電腦斷層掃描後才發現，他的眼窩有一根細長異物，一路穿進頭骨深處，破壞了鼻竇，而且已經離腦部非常近。

醫師研判，這根異物應該是當年飛入的木枝。幸運的是，它雖然深入頭部，卻奇蹟似地避開了致命區域。醫療團隊最後透過鼻腔進行手術，在沒有外部切口的情況下，成功將這根12公分長的木枝完整取出，並保住尤里的視力。

目前尤里仍持續接受藥物治療，醫師認為他的恢復良好，應該很快就能完全康復。這起離奇案例也再次提醒民眾，進行修剪、切割等工作時，護目裝備絕對不能省，否則一瞬間的疏忽，可能換來難以想像的後果。

醫生 俄羅斯

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