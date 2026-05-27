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在義大利餐廳想喝免費自來水錯了嗎？女子連打7年官司 最終判決出爐

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一名觀光客2019年赴義大利多洛米堤山脈一間五星級飯店度假，因用餐時要求提供自來水遭拒，不惜打了7年官司，義大利最高法院日前最終判決她敗訴。示意圖。路透 / Alamy
一名觀光客2019年赴義大利多洛米堤山脈一間五星級飯店度假，因用餐時要求提供自來水遭拒，不惜打了7年官司，義大利最高法院日前最終判決她敗訴。示意圖。路透 / Alamy

一名觀光客在義大利多洛米堤山脈（Dolomites）一間飯店餐廳，只是要求一杯自來水，卻意外引發一場漫長且代價高昂的法律訴訟。經過7年纏訟，義大利最高法院裁定，店家提供自來水並非消費者的權利。

衛報引述義大利媒體報導，這起案件可追溯至2019年。這名女性觀光客在巴迪亞科爾瓦拉（Corvara, Badia）滑雪度假區的五星級薩松格爾飯店（Hotel Sassongher），於耶誕節與跨年期間停留約一周，選擇的是含晚餐的半食宿方案（half-board deal），但不含飲料。

女子多次在用餐時要求提供自來水，甚至表示願意付費，但飯店拒絕她的要求。取而代之的是，她每天晚餐時都會看到桌上擺著一瓶售價7歐元的0.75公升瓶裝礦泉水。根據法院文件，女子在住宿期間抱怨，「持續被拒絕飲用自來水的機會，反而被迫購買瓶裝水」。

之後，女子提起訴訟，主張水是「自然資源，也是普世人權」，並認為「免費提供最低必要用水量，是滿足基本需求所必要，也必須受到保障」。她也認為，自來水應被視為餐廳或飯店服務的一部分，「就像房間裡理應有鋪好床單的床、溫暖的房間，以及浴室裡的肥皂一樣」，並要求2700歐元賠償，以彌補自己遭受的「經濟損失與精神痛苦」。

一審與二審法院都駁回她的案件，女子再上訴至最高法院。最高法院最終認定，義大利法律並未規定餐廳或飯店業者有義務向顧客提供自來水，是否提供應由各店家自行決定，因此同樣駁回上訴。

衛報指出，在義大利的餐廳，若服務生已提供天然礦泉水或氣泡水選項，顧客再要求免費自來水，通常會被視為不符合用餐禮儀。不過，隨著越來越多人希望減少使用塑膠，如今越來越多顧客開始直接要求自來水，也有更多餐廳開始提供過濾飲用水。

義大利 消費者 觀光

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