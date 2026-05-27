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美國驚傳「狗開槍」！後座移動竟觸發上膛霰彈槍 女子等紅燈慘中彈

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國內布拉斯加州史考茨布拉夫鎮警方23日接獲便利商店通報發生槍擊事件，到場後卻發現「嫌犯」竟然是一隻狗，不知何故觸發一把已上膛霰彈槍擊發。圖為示意圖，並非本文事件中、汽車後座的狗。路透 / alamy
美國內布拉斯加州史考茨布拉夫鎮警方23日接獲便利商店通報發生槍擊事件，到場後卻發現「嫌犯」竟然是一隻狗，不知何故觸發一把已上膛霰彈槍擊發。圖為示意圖，並非本文事件中、汽車後座的狗。路透 / alamy

美國警方接獲通報，指稱便利商店發生霰彈槍槍響，聽起來像是無數犯罪電影的開場，但內布拉斯加州警方近日前往處理一起類似案件時，卻發現「嫌犯」相當不尋常：竟然是一隻狗。

衛報與當地電視台KNOP News 2報導，這起事件發生於23日。內布拉斯加州史考茨布拉夫鎮（Scottsbluff）警方當天中午12時7分接獲通報，指稱當地一家便利商店有人遭BB槍射擊。警方趕赴現場途中進一步得知，事件其實涉及霰彈槍槍響。

警方到場後，發現一輛卡車車門有爆裂損傷，另有1名女子手臂遭霰彈槍彈丸擊中。但調查顯示，這起槍擊事件的原因竟與一隻狗有關。

根據警方說法，事發時卡車車主剛將車停靠在便利商店前，1名乘客站在副駕駛座車門附近，後座一隻狗則從車內一側移動到另一側，卻不知何故觸發一把已上膛霰彈槍擊發。

警方表示，槍響當下，1名女子正駕車停在附近紅綠燈前，並將手臂伸出車窗外，霰彈槍射出的其中一枚彈丸擊中她右上臂。女子隨後被送往區域西部醫療中心（Regional West Medical Center）治療，傷勢並無生命危險。

報導指出，卡車在事件中受損。內布拉斯加州規定，行車時在車內放置已上膛的霰彈槍屬於違法行為，全案目前仍由史考茨布拉夫鎮警察局持續調查中。

槍擊 美國

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