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「租了服裝不能浪費」警察扮舞娘抓毒販 逮人後華麗合照曝光

香港01／ 撰文：王海

泰國警方近日派出一支便衣小隊，男扮女裝，逮捕涉嫌走私冰毒的嫌犯。五名身材魁梧的男警和一名女警裝扮成女子舞蹈團成員，在曼谷以北約145公里的華富里府（Lopburi）舉行的一個街頭舞蹈節舉行期間接近疑犯，並將其拘捕，事後警察局還發布6名身穿華麗舞蹈服裝的警察與疑犯的合照。

泰國警方發布6名警察與疑犯的合照：

泰國警方派出一支便衣小隊，男扮女裝，逮捕涉嫌走私冰毒的嫌犯。圖／取自泰國警方FB
泰國警方派出一支便衣小隊，男扮女裝，逮捕涉嫌走私冰毒的嫌犯。圖／取自泰國警方FB

據英國《每日電訊報》報導，泰國警方逮捕疑犯法瓦瓦（Mekha Fa-wap-wap），並從其身上搜出超過53粒冰毒藥丸和200個據稱用於儲存和販賣毒品的膠袋。

警方還查獲一部用於非法賭博活動的手機。

法瓦瓦隨後被控持有用於販賣的一級毒品和非法經營網絡老虎機。

從網上發布的照片可見，在警官帕納迪（Panthep Panadi）的帶領下，身穿色彩鮮豔、亮片閃閃服裝的警員們在塔鑾縣（That Luang）警局，站在戴上手銬的法瓦瓦身後合影留念。

警員在鏡頭前擺姿勢時，努力掩飾臉上的得意笑容。

5月21日，警察局在網上分享逮捕行動後的照片，並配文：「我們本來不想出去逮捕他，那樣太浪費租來的服裝了」。

泰國警方經常以使用非常規偽裝來拘捕疑犯而聞名。

泰國曼谷警方今年2月18日在農曆新年期間，成功以「偽裝成舞龍舞獅」的奇招，逮捕一名屢次抓捕不果的偷竊慣犯，根據發放的片段顯示，警員一邊舞龍舞獅，一邊靠近再突襲，該名賊仔毫無防備，束手就擒。

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延伸閱讀：

泰國警奇招捉賊 扮舞龍舞獅靠近突擊 擒獲偷竊慣犯

泰國取消60天免簽證待遇 93國家或地區縮短至30日

文章授權轉載自《香港01》

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