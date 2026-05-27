吃光才問？奧客怒轟餐點含甲殼類沒說 店員反擊：看不出你會過敏

餐飲業或其他必須面對客人的服務業人員，時常面臨各種突發狀況，有時連「食物過敏」都能成為奧客刁難的藉口。一名住在西日本、從事外食餐飲服務業的30歲左右男性，在「Career Connection News」分享了他遇上奧客的無奈經歷。

該名男店員回憶，某天一名獨自來店用餐的客人，在把餐點全部「吃得一乾二淨」後，才突然把店員叫過去問：「這個餐點裡面有甲殼類嗎？」當男店員如實回答「有」後，這名客人竟瞬間暴怒，大聲說自己對甲殼類過敏，並開始對著店員破口大罵：「餐點裡面如果有過敏原，店家要事先告知。這是常識吧！」甚至還語帶威脅地飆罵：「要是我等一下過敏症狀變嚴重了，你們要怎麼負責？」

面對這種全部吃完才來無理取鬧的客人，男店員在心裡翻了無數個白眼，接著他勇敢且直率地反擊這名客人：「通常有過敏體質的人，點餐時自己會先告知店家或詢問，才是常識吧！我們店員又看不出來你有沒有過敏？」

日本的餐飲業在法律上並無強制規定加工食品必須標示所有過敏原，僅屬於鼓勵標註的性質，用餐客人說這是「常識」，其實站不住腳。但食物過敏原確實可能致命，店家若能在菜單上加註常見過敏原，或許能避免這類奧客藉故找碴，保護雙方權益。