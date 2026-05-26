「取消洗澡」成日本流行語！店員體味臭翻客人 同事崩潰發文求救

通常「自己沒洗澡」都是難以啟齒的秘密，但現在日本社群網站竟然有「取消洗澡」（風呂キャン）的名詞，來說明這種因各種理由沒有洗澡的現象。有了這個名詞，許多年輕族群開始毫不避諱地把沒洗澡當作話題。若休假宅在家也就罷了，但把這習慣帶入需要面對人群的服務業，可能就是一場災難。

據日媒「livedoor」報導，一名日本服務業員工在Girls Channel論壇上發文大吐苦水，表示店裡有位大學生同事，毫不避諱地說自己是「取消洗澡」一族。原PO曾問「那你沒洗澡時，也不洗臉嗎？」，對方回：「我臉有用化妝水棉片擦過、身上有用香氛濕紙巾擦，沒問題的！」但實際上，那位同事身上散發著濃烈的皮脂與汗臭味，連他站過的地方都會留下久久不散的異味。

最讓原PO崩潰的是，她已親耳聽到客人質疑的對話：「這家店是不是有點臭？」、「因為人很多，可能就摻雜了很多味道吧？」且店長已委婉勸告那位大學生：「來店裡上班時，是不是要洗個澡會比較好？」但大學生依然故我。原PO無奈表示，現在只要跟對方同班，就非常痛苦，只好上網求助。

這篇充滿「味道」的貼文立刻引起網友討論。有人建議「店長應該說有客訴，不洗澡的話就不給他排班」，不少有類似經驗的網友也現身說法，分享遇過油頭結帳員，或散發體味、讓辦公室散發像動物園味道的同事，直呼這類毫無自覺的人實在麻煩。