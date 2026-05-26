快訊

日職巨人隊監督阿部慎之助涉推倒18歲愛女施暴 球團將檢討去留

熱到懷疑人生！高溫亮紅色警示 3縣市恐飆38度極端高溫

美軍開轟伊朗南部！中央司令部證實：採取新一輪防衛打擊 目標曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

印度18歲男胃痛暴瘦！驚揭體內雙胞胎寄生吸血長大 取出2.5公斤腫塊

香港01／ 賈桂琳／報導
醫生震驚地在納倫德拉腹腔發現重達2.5公斤、長約20釐米的寄生組織，內裏竟包含骨骼、毛髮與牙齒。示意圖／ingimage
醫生震驚地在納倫德拉腹腔發現重達2.5公斤、長約20釐米的寄生組織，內裏竟包含骨骼、毛髮與牙齒。示意圖／ingimage

身體有另一胎兒寄生了18年，最終不能共存！印度18歲青年納倫德拉·庫馬爾（Narendra Kumar）從小便有嚴重胃痛，伴隨嘔吐與體重驟降的問題，卻始終無法查出病因。直到病情惡化被送到斯瓦魯普·納拉揚醫院（Swaroop Narayan Hospital）就醫，主治醫生拉傑夫·辛格（Rajeev Singh）對他展開了全面醫學檢查，驚揭他竟是雙胞胎，而另1胎兒就寄生於他的體內。

醫生在納倫德拉腹腔發現了重達2.5公斤、長約20釐米的寄生組織，內裏竟包含骨骼、毛髮與牙齒，經診斷後，確認這塊組織正是極罕見的「胎中胎」（Fetus in fetu），全球至今僅報告過約200例。經手術取出腫塊後，納倫德拉終於擁有了健康的身體，能過上正常人生活。

「寄生胎」靠吸血長大　宿主肚皮異常脹大

拉傑夫·辛格（Rajeev Singh）醫生留意到納倫德拉病況不尋常，是首位醫生為他開展全面醫學檢查，項目包括超聲與CT掃描，之後才確診了病因。他指出，這塊寄生組織形成了類似臍帶的結構，自納倫德拉出生起，便像寄生蟲一樣存活於他體內，並持續汲取他的血液與代謝營養來供養自身。由於納倫德拉的父母並不了解病情，加上當年醫療條件制及病症罕見，導致過往的醫生難以作出準確診斷，而畸胎在宿主體內不斷生長，造成其腹部異常脹大。

罕見病症　胎中胎每500萬新生兒僅1例

胎中胎是極其罕見的病症，每500萬新生兒中僅約1例發病。特徵極為駭人，畸形胎兒寄生於雙胞胎中正常胎兒的體內，80%的病例中，寄生胎藏於宿主的腹腔內，極端個案之中，曾見寄生胎曾出現在顱內。迄今為止全球僅報告200例病例。目前世界衛生組織（世衛）將「胎中胎」歸類為成熟畸胎瘤的變體，屬於生殖細胞瘤的一種。

歷時3小時手術切除　驚見2米長毛髮與大量「羊水」

醫療團隊為納倫德拉進行了歷時3小時的手術，結果非常成功，這個巨大腫塊被順利切除。辛格醫生表示，手術團隊切除的畸形胎兒組織中，包含了發育不完善的頭部、胸部與脊柱骨骼結構，甚至還有牙齒，而其毛髮主幹更長達2米，囊腔內還存有大量類似羊水的淡黃色液體。他補充，此類病例在印度全國僅報告過2至3例。

手術成功後，納倫德拉的父親普拉姆·錢德拉（Prem Chandra）表示如釋重負。這名農民父親感慨地說，兒子被折磨了好幾年，現在終於可以重返校園，過上健康正常的生活。

延伸閱讀：

印度壽星過生日不滿「臉上被抹蛋糕」　當眾持槍狂轟射殺3好友

有片！強風暴襲印度集體婚禮！36對新人急逃命　婚禮現場瞬間夷平

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

印度18歲男胃痛暴瘦！驚揭體內雙胞胎寄生吸血長大 取出2.5公斤腫塊

身體有另一胎兒寄生了18年，最終不能共存！印度18歲青年納倫德拉·庫馬爾（Narendra Kumar）從小便有嚴重胃痛，伴隨嘔吐與體重驟降的問題，卻始終無法查出病因。直到病情惡化被送到斯瓦魯普·納拉揚醫院（Swaroop Narayan Hospital）就醫，主治醫生拉傑夫·辛格（Rajeev Singh）對他展開了全面醫學檢查，驚揭他竟是雙胞胎，而另1胎兒就寄生於他的體內。

被管理的跨性別：從「藍色男孩事件」到最高法院判違憲，日本如何以戶籍制度治理性別？

2023年，日本最高法院大法庭宣告，《性同一性障害者特例法》中要求當事人必須「不具有生殖能力」的規定違憲。這項判決很容易被理解為日本跨性別權利的一次重大進展。然而，若只將它看作「日本終於開始接受跨性別者」，反而會錯過日本制度史中更關鍵的問題：日本並非直到今天才開始面對跨性別者；相反地，日本很早就開始「管理」跨性別者。只是這種「管理」，並非透過人格權或基於對自我認同的尊重，而是透過醫療、診斷、手術與戶籍制度來強制選擇。

1顆59萬元！北海道「夕張哈密瓜」拍賣 價格創歷史新高

日本北海道夏季最具代表性的頂級水果「夕張哈密瓜」，22日在札幌市中央批發市場迎來今年的首場拍賣。現場競標氣氛熱烈，最終一對頂級哈密瓜以高達580萬日圓（約新台幣118萬元）的天價落槌成交，換算單顆高達新台幣59萬元，一舉超越2019年500萬日圓的最高紀錄，也創下歷史新高。

英媒誤傳死訊後…英王又遇海鷗屎彈攻擊：幸好沒在我頭上

英王查理斯三世（King Charles III）夫婦近日出訪北愛爾蘭，英國一間電台竟鬧出大烏龍誤報他的死訊。查理斯三世此行可謂「禍不單行」，在訪問期間，一隻海鷗從天上降下大便，擊中了英王的西裝外套，並濺到了他周圍的其他人身上，包括記者。早前訪美被讚幽默感滿滿的查理斯三世處變不驚表示，幸好它沒砸到我頭上。

影／美國公布第二批外星文件 美軍F-16戰機擊落UFO畫面曝光

美國防部5月22日發布第二批有關不明空中現象（UAP）及不明飛行物 (UFO) 的影片和文件。有媒體認為，雖然這批文件並未解答外星生命是否存在的問題，但卻迅速為白宮收穫大量關注。其中一段影片可見，一架美軍F-16機擊落一個正飛越密歇根州（Michigan）休倫湖（Lake Huron）的UFO。

孟加拉水牛「一頭飄逸金髮」神似川普 一票人瘋朝聖搶拍合照

孟加拉一頭擁有飄逸金髮的白化水牛由於外形頗似美國總統川普，在社群媒體上爆紅，吸引許多人前往一睹風采。不過，這隻外號為川普...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。