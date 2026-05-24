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1顆59萬元！北海道「夕張哈密瓜」拍賣 價格創歷史新高

聯合新聞網／ 綜合報導
標下天價哈密瓜的買家表示，這兩顆哈密瓜預計將在東京的連鎖超市展示，並提供顧客試吃。照片為示意圖，非本文所指哈密瓜。 圖／聯合報系資料照
標下天價哈密瓜的買家表示，這兩顆哈密瓜預計將在東京的連鎖超市展示，並提供顧客試吃。照片為示意圖，非本文所指哈密瓜。 圖／聯合報系資料照

日本北海道夏季最具代表性的頂級水果「夕張哈密瓜」，22日在札幌市中央批發市場迎來今（2026）年的首場拍賣。現場競標氣氛熱烈，最終一對頂級哈密瓜以高達580萬日圓（約新台幣118萬元）的天價落槌成交，換算單顆高達新台幣59萬元，一舉超越2019年500萬日圓的最高紀錄，也創下歷史新高。

根據《讀賣新聞》等日媒報導，本次成功拍下這對天價哈密瓜的買家，是位於北海道釧路市的蔬果中盤商「ふたみ青果」（Futami Seika）。該公司此次是受總部位於東京的連鎖超市「京王Store」以及另一家蔬果中盤商「野富」的共同委託，進場參與激烈競標並成功得標。

買方團隊透露，這兩顆創下歷史天價的夕張哈密瓜，後續將被妥善運送至東京都多摩市的「京王Store櫻丘店」進行公開展示，讓民眾能一睹頂級水果的風采。更令人驚喜的是，展期結束後，這對要價百萬的哈密瓜預計將切開，提供給光顧超市的顧客免費試吃，分享這份極致奢華的夏日美味。

砸下破紀錄重金買下哈密瓜，背後其實藏有暖心動機。委託方「野富」的營業統籌事業部長上東俊介在受訪時吐露心聲，他表示：「正因為當前全球局勢充滿著許多不安與動盪，我們更希望透過這個創紀錄的正面喜訊，為社會大眾帶來令人振奮且開心的話題。」期盼藉由頂級哈密瓜的甜美與話題性，一掃民眾心中的陰霾。

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