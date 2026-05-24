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英媒誤傳死訊後…英王又遇海鷗屎彈攻擊：幸好沒在我頭上

香港01／ 撰文：王海
2026年5月20日，英王查理斯三世（King Charles III）夫婦出訪北愛爾蘭，英國一間電台鬧出大烏龍誤報他的死訊。在訪問期間，一隻海鷗從天上降下大便，擊中了英王的西裝外套。路透
2026年5月20日，英王查理斯三世（King Charles III）夫婦出訪北愛爾蘭，英國一間電台鬧出大烏龍誤報他的死訊。在訪問期間，一隻海鷗從天上降下大便，擊中了英王的西裝外套。路透

英王查理三世（King Charles III）夫婦近日出訪北愛爾蘭，英國一間電台竟鬧出大烏龍誤報他的死訊。查理三世此行可謂「禍不單行」，在訪問期間，一隻海鷗從天上降下大便，擊中了英王的西裝外套，並濺到了他周圍的其他人身上，包括記者。早前訪美被讚幽默感滿滿的查理斯三世處變不驚表示，幸好它沒砸到我頭上。

據加拿大CTV新聞報道，英王查理三世訪問北愛爾蘭期間，一隻海鷗給他留下深刻的印象。

一隻海鷗從天而降，給英王帶來一個驚喜：海鷗的糞便落在國王的西裝外套上，濺到周圍其他人身上，包括一些記者。

目睹這一幕的馬丁（Irene Marting）表示，查理三世事後不失風趣的指：「幸好沒落在我頭上，」

馬丁表示：「被海鷗擊中，據說會帶來好運，我們非常高興他能來北愛爾蘭看望我們，能夠在紐卡素見到他真是太好了。」

報道指，查理三世似乎在當日較早時候參觀食品救濟站時就預示了「中招」這件事，當時他拿起一卷衛生紙說：「非常重要」。

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文章授權轉載自《香港01》

查理三世 海鷗

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