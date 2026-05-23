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影／美國公布第二批外星文件 美軍F-16戰機擊落UFO畫面曝光
外星人？美國防部5月22日發布第二批有關不明空中現象（UAP）及不明飛行物 (UFO) 的影片和文件。有媒體認為，雖然這批文件並未解答外星生命是否存在的問題，但卻迅速為白宮收穫大量關注。其中一段影片可見，一架美軍F-16機擊落一個正飛越密歇根州（Michigan）休倫湖（Lake Huron）的UFO。
據《紐約郵報》報導，這段紅外線影片記錄了2023年2月，一架F-16戰鬥機鎖定湖面上不明物體的瞬間。
這架外型酷似鑽石的飛行器很快就遭到美國國防部所稱的「武器系統」的攻擊。
隨後，該不明物體突然爆炸，並噴射出疑似彈片的物體。
這段最新影片是國防部網站22日公布的222份解密文件之一。
在最新一批公布的影片中，有超過50段早前被列為機密，其中包括軍用飛機與不明飛行物的各種遭遇。
一段影片似乎顯示，2022年8月，四個不明飛行物在伊朗水域上空組成一個隊形。
另一段來自美國海岸防衛隊紅外線感測器的影片片段似乎顯示，2024年4月，一個物體在美國東南部上空靠近一架戰機飛行。
國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）22日表示，官方稱之為「不明異常現象」的文件、照片和影片長期以來引發了各種猜測。他認為：「現在是讓美國民眾親眼看看的時候了。」
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文章授權轉載自《香港01》
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