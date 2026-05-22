法國狠母玩「假尋寶真丟包」 3歲、5歲兄弟遭蒙眼丟異國森林

法國一對年僅3歲與5歲的兄弟，疑似遭以「尋寶遊戲」為幌子，被母親狠心丟包在葡萄牙森林裡。兩名男童被蒙上眼睛帶進樹林，等到摘下眼罩後，才發現媽媽已經離開，讓兩名幼童在陌生森林中徘徊數小時。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，事件發生在葡萄牙蒙特諾沃杜蘇爾（Monte Novo do Sul）附近。當地一對夫妻週二晚間開車經過時，發現兩名年幼男童揹著背包，在主要道路旁哭喊求救，模樣相當害怕。

發現孩子的金塔斯（Artur Quintas）表示，兩兄弟當時「不停尖叫和大哭」，年紀較大的哥哥告訴他，媽媽帶他們走進森林，再用布蒙住他們的眼睛，說要跟他們玩尋寶遊戲。

「她告訴孩子們，要去森林裡找玩具，結果等他們把眼罩拿下來時，媽媽已經不見了。」金塔斯受訪時說。由於相信媽媽的說法，兩兄弟一開始還真在森林裡四處尋找玩具，直到天色變暗、怎麼走都找不到母親，才開始驚慌失措。

更令人驚訝的是，金塔斯查看孩子的背包後，才發現孩子恐怕不是單純走失。他們的背包內不但裝了換洗衣物，還準備了水、水果與餅乾，像是早就計畫好要讓孩子獨自生活一段時間。

金塔斯和妻子隨即將兩名男童帶往警局。警方表示，孩子身上沒有任何身分證件，但他們成功從照片中指認出自己的母親。據悉，兩兄弟來自法國東部，目前已由相關單位安置照顧。法國警方也對孩子的母親與繼父展開調查，認為兩人涉及惡意棄養。