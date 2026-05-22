男性砸大錢學把妹！「戀愛軍師」爆紅引網批評：販賣焦慮

越來越多年輕男性把找到伴侶的希望寄託在「戀愛導師」身上，甚至不惜砸下數千美元，只為學會如何在交友市場中「變得更有價值」。然而，這股風潮背後，也引發外界對厭女文化與情感操控的擔憂。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，22歲男子皮內達（Luis Pineda）在遭交往兩年的女友劈腿後，開始瘋狂研究兩性內容。他追隨擁有近百萬YouTube訂閱的心理學家塔拉班（Orion Taraban），每天看對方影片學習「把妹」。

塔拉班的諮詢課程一小時收費高達1200美元（約新台幣3.8萬元），但仍有許多男性趨之若鶩。他主張，戀愛本質上是「交換關係」，男人必須靠財富、地位、外表與自信提升競爭力。他的影片內容通常與兩性相關，像是「女人如何在感情中獲勝」、如何利用性吸引力掌控關係等，都是他拍攝討論過的話題。

類似的戀愛教練近年在網路上迅速崛起。有的平台甚至提供一週300美元（約新台幣9500元）的「改造套餐」，幫男性重寫交友軟體自介、製作AI形象照，目標是把普通男性包裝成讓女人主動追求的「高價值男性」。

另一名網紅薩坦（Michael Sartain）開設的課程價格更高，整套課程超過1萬美元（約新台幣31.4萬元），聲稱能在30天內幫男性建立「被美女包圍的人生」。這套課程在網頁上貼滿他和性感女性的合照，吸引大量男性付費。

有部分專家認為，這些內容是在利用男性對孤獨與拒絕的恐懼牟利。專談兩性主題的網紅佐哈（Sabrina Zohar）就認為，這些人只是因為害怕受傷，才會願意花大筆金錢讓自己「不被拒絕」。

更令人擔憂的是，部分男性開始把感情視為投資報酬率計算。一名女子德拉克魯茲（Erika De La Cruz）透露，丈夫沉迷這類內容後，不斷測試哪張自拍最能吸引女性，甚至購買現成社群帳號經營個人形象，兩人的婚姻最後走上破裂一途。

儘管爭議不斷，這類「戀愛軍師」市場仍快速成長。因為對許多人而言，比起漫長又痛苦的自我探索，能立即得到「如何變得更受歡迎」的公式，顯然更有吸引力。