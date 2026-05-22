《侏羅紀公園》復活恐鳥能成真？美國公司打造「人工蛋」成功孵化小雞

曾經只存在電影裡的「滅絕生物復活」，如今可能又往現實靠近一步。美國一家生技公司發展出「人工鳥蛋」技術，成功孵出小雞，認為未來能用來復育已滅絕生物。

據ODDITYCENTRAL報導，生技公司Colossal Biosciences近日公開該公司的「全人工鳥蛋」技術。這款人工蛋外觀看起來像普通塑膠杯，但內部其實藏著高科技設計。蛋殼本體由3D列印製成，內側覆蓋特殊矽膠薄膜，能像真正蛋殼一樣自然交換氧氣，讓胚胎在裡面正常發育。

研究團隊測試時，先把真正雞蛋的內容物小心倒進人工蛋中，再留下小觀察窗追蹤發育過程。結果成功孵出健康小雞。公司表示，這套系統具備「可大規模製造」與「高度生物相容性」，未來理論上能應用在更多鳥類，甚至包含滅絕物種。

其中最受關注的目標，就是紐西蘭已於14世紀滅絕的南島巨型恐鳥（Dinornis robustus）。這種巨鳥身高可超過3公尺、體重逼近500磅（約227公斤），曾是地球史上最大的鳥類之一。Colossal甚至已經先打造出放大版人工蛋，尺寸接近美式足球大小，準備對應恐鳥蛋規格。

不過，科學界也提醒，距離真正「復活恐鳥」還非常遙遠。研究人員仍需從古老骨骸中提取DNA，再對現代鳥類基因進行數千次修改，技術難度極高。

其實早在1998年，日本研究團隊就曾利用人工蛋成功孵化鵪鶉，但當時需要額外供氧，不少雛鳥出現基因缺陷或孵化失敗。這次Colossal最大的突破，在於模擬天然蛋殼的透氧功能，大幅提升穩定性。

北卡羅來納州立大學幹細胞生物學家莫茲迪亞克（Paul Mozdziak）表示，這項技術「可能非常重要，也可能非常驚人」，但目前公開數據仍不足，實際影響還有待觀察。

儘管距離《侏羅紀公園》般的場景還很遙遠，但這顆「人工蛋」，已經讓人類離復活滅絕生物的想像更近一步。