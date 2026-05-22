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「微軟客服」要求付錢！日翁衝超商被店員攔下：對方外國腔我就信了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本廣島一名超商店員，成功阻止老翁遭受網路詐騙，獲警方表揚。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成
日本廣島一名超商店員，成功阻止老翁遭受網路詐騙，獲警方表揚。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

根據日媒「RCC中國放送」報導，廣島縣廿日市警察署在21日頒發感謝狀，對象是7-11陽光台分店打工的21歲大學生守友悠真，表揚他成功防止了一起「網路詐騙」案件。

在4月11日晚間7點左右，一位神情焦急的高齡男性走進店裡、直奔櫃檯，手裡拿著像是備忘錄的紙條，問當時在櫃檯裡的守友：「Google禮物卡在哪裡？」接著又表示「我不知道怎麼買，可以幫我看看嗎？」守友便和他一起走到商品販售區。

該名男性希望能一次購買上限額度為5萬日圓（約台幣1萬元）的Google禮物卡。雖然在守友的經驗裡，各年齡層的顧客都會買類似的點數卡，但與對方對話的過程中逐漸感到可疑。他問「5萬日圓要用在哪裡的呢？」，老翁回答：「有點急用。」守友追問是怎麼回事，老翁表示：「在家裡用電腦時，螢幕突然跳出像電話號碼的東西。我打過去後，對方就說『要付這筆錢』。」聽到這裡，守友確定這是詐騙，立刻通報警方。

在等待警察趕到的15分鐘內，老翁似乎也恢復了冷靜。他向守友說：「這的確有點奇怪。但接電話的人說他是微軟的員工，且說話方式又像是外國人，所以我就相信了。」順利阻止詐騙的守友回憶道：「那位客人剛來時我也有點慌，但很高興自己能冷靜處理。」店長也稱讚守友是最值得信賴的員工，會將這次經驗分享給全店。這家7-11在一個月後又成功阻止了另一起詐騙，預計警方會再次頒發感謝狀給有功的店家。

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