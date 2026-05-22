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婚禮熱舞暖場…伴娘禮服炸裂「屁屁走光」繼續跳！網路爆紅她笑：不丟臉有翹臀

香港01／ 撰文：賈桂琳
伴娘喬治熱舞到一半，禮服後方大炸裂。（instagram影片截圖）
伴娘喬治熱舞到一半，禮服後方大炸裂。（instagram影片截圖）

婚禮現場不只有溫馨感動的場面，更可能發生許多不可預知的事情！澳洲有婚宴上演1幕尷尬又爆笑的意外插曲，影片瘋傳成為全球網上熱話。事緣當時1名伴娘為炒熱婚宴氣氛，進場期間與伴郎大跳經典「毛毛蟲舞」（The Worm），誰知趴地時貼身裙承受不住大幅度動作，臀部位置拉鍊與縫線直接裂開，因此「走光」而露出臀部，但她仍繼續跳着前行，達成炒熱氣氛的任務。

這狼狽又搞笑的畫面被拍下並上載至instagram，火速在網路爆紅，累計點讚突破46萬，引來大批網友留言熱議，不少人大讚她線條完美。該伴娘展現出超強自信與極高情商，坦言從不覺得丟臉，反而大方分享自己已經堅持健身超過9年，所以練出緊實翹臀。

事件主角是28歲女生喬治（Georgie Ball），當日擔任摯友婚禮的伴娘，為了讓婚禮進場環節更有活力、氣氛更熱鬧，她特意與擔任伴郎的哥哥預排熱舞環節，打算以輕鬆活潑的舞姿為全場賓客帶來驚喜。

這場「爆胎意外」並非毫無預兆，因喬治的貼身禮服早在婚禮預演就已經出現「隱憂」。當時她與哥哥熱身時嘗試做出側手翻（Cartwheel）時，當下已經聽到禮服縫線傳出撕裂的聲音，明顯處於「高度危險狀態」。不過性格樂觀開朗的她不喊卡，認為不影響表演效果，依舊決定在正式進場環節時，與哥哥合力表演高難度地板動作「毛毛蟲舞」，盡力為好友婚禮暖場。

可惜禮服的縫線終究承受不住大幅度肢體扭動，喬治進場時剛趴地做出蠕動舞姿，禮服後方長達30公分縫線瞬間撕裂，令她當場在數百名賓客面前走光露出臀部，場面惹笑又尷尬。

禍不單行的是，激烈跳舞過程中，她的高跟鞋鞋跟也斷掉，最後只能赤腳表演。現場工作人員及親友立刻搶救，證婚人火速取來20多根安全別針，嘗試修補裂開的禮服，可惜禮服拉扯幅度太大，只要喬治一坐下，別針就會紛紛彈開飛走，完全無法固定。最終新娘母親即時解下身上披肩，替她綁在腰後遮擋走光位置，才勉強化解這場婚宴大型尷尬事故。

為了讓好友的婚禮氣氛更熱鬧，喬治熱舞為全場賓客帶來驚喜。（instagram影片截圖）
為了讓好友的婚禮氣氛更熱鬧，喬治熱舞為全場賓客帶來驚喜。（instagram影片截圖）

事件影片曝光後，喬治的身材隨即成為網友討論焦點，不少人大讚她線條完美、身形火辣。面對各界熱議，喬治展現出超強自信與極高情商，她坦言從不覺得丟臉，反而大方分享，自己已經堅持健身超過9年，練出緊實翹臀。

喬治幽默回應網友的讚美，直言相當樂意接受大家對自己身材的稱讚，更笑言這是自己除了智慧之外，最引以為傲的優勢之一。她亦透露，現場不少年長賓客看完這場爆笑意外，都笑稱「多年未見過如此難忘、精彩的婚禮表演」，無心插柳讓好友婚禮增添一個獨特的趣味回憶。

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文章授權轉載自《香港01》

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