影／一餐不到10美元養一家人 紐約主廚靠「超省料理」網路爆紅

通膨衝擊全球，各地物價都持續上漲。美國一名廚師就靠著教人做「百元料理」，吸引不少粉絲，在社群媒體上爆紅。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，43歲的萊文（Maurice Levene）曾在餐廳擔任主廚，累積30年廚房經驗。近期他轉戰短影音平台，在短短五個月內累積超過64萬名追蹤者。之所以能一下子「漲粉」，不只是靠著他的廚藝，更是靠著他懂省錢的腦袋。他能用極低預算煮出一家四口的晚餐，而且只要5到10美元（約新台幣160至320元）就能解決。

他通常會選擇折扣超市拍片，總是邊逛邊算帳，現場示範如何用最低成本組合出完整料理。萊文的料理風格沒有精緻擺盤，也沒有高級食材，反而是「越便宜越好」。例如一份花椰菜義大利麵，只需要1.5美元冷凍花椰菜（約新台幣48元）、2.25美元白醬（約新台幣71元）與1美元義大利麵（約新台幣32元），總成本不到5美元就能上桌。

萊文強調，關鍵不在昂貴食材，而是「如何讓味道結合」。舉例來說，他在煮完義大利麵後，不會將煮麵水倒掉，而是用來當作乳化劑，讓醬汁更容易附著食材，提升整體風味。

他表示，自己是機緣之下開始拍片，但真正讓他調整內容方向的，是一名喪偶母親的私訊。對方告訴他，自己連基本調味料都買不起，只能勉強養活三個孩子。這段對話讓他決定要拍攝「極低預算料理」，強調即使資源有限也能吃得像樣。

萊文表示，他不想讓觀眾看到遙不可及的高級料理，而是能真正解決「今天晚餐怎麼辦」的現實問題。他也會將部分收益投入食物救助與調味料捐贈，希望幫助更多經濟困難家庭。

在通膨與生活成本壓力持續升高的背景下，這種「用零錢煮飯」的內容迅速引發共鳴。對許多家庭而言，這不只是料理教學，更像是一種生存指南。