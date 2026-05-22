富豪三十年前花錢到戰區「獵殺平民」 奧地利及義大利政府近期開查

波士尼亞戰爭已結束30多年，不過近期卻傳出一項駭人聽聞的指控，奧地利政府也介入調查。在波士尼亞戰爭期間，竟然有富豪付費，參加所謂的「狙擊旅行」。他們將街上的平民當作標靶，就連婦人小孩都不放過。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件是因一本新書才浮上檯面。克羅埃西亞調查記者馬格提奇（Domagoj Margetić）在《付錢就開槍》（Pay and Shoot）一書中揭露，當時有多名來自西歐的富裕人士，在塞族士兵安排下，到山區高地，以城市中的居民作為「移動靶」射擊。

奧地利司法部表示，上月底已正式對一名奧地利公民展開調查，並將另一名未表明身分的相關人士列入調查對象。消息曝光後震驚歐洲各界，想不到有錢人為追求刺激與快感，竟把戰場變成自己的「娛樂獵場」。

書中引述，一名前波士尼亞塞族軍官透露，1992年至1993年間，一名被稱為「伯爵」（Grof）的奧地利男子曾多次出現在戰區。另有證人表示，當時不少持奧地利護照的外國人會出入檢查哨，目的不是參戰，而是「體驗狙擊」。

義大利調查記者加瓦澤尼（Ezio Gavazzeni）先前也曾追查此事。他指出，參加這類活動的人並非政治狂熱分子，而是單純追求刺激的有錢人。據稱有人甚至支付超過9萬美元（約新台幣284萬元），只為獲得「實彈射人」的機會。

塞拉耶佛圍城戰期間，整座城市長期遭狙擊手威脅，居民過街時必須狂奔，否則隨時可能中彈，當地甚至出現著名的「狙擊手大道」。這場圍城持續近四年，造成超過1萬人死亡。

隨著更多證詞與紀錄曝光，歐洲多國近年開始重新調查相關案件。義大利檢方去年已正式立案，甚至有一名80歲男子因涉嫌參與狙擊活動遭調查。