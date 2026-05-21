快訊

美股早盤／伊朗不願移出濃縮鈾 紐約三大指數齊跌、台積ADR逆勢漲

北市拳擊新人賽傳命案 他狂挨打被判TKO下場…送醫4天腦出血亡

聽新聞
0:00 / 0:00

男下腹劇痛…醫師X光一照傻眼「肛門卡乳霜罐」 滑太深拔不出

聯合新聞網／ 綜合報導
越南一名男子因一時好奇，竟將一個塑膠乳霜罐塞入肛門，沒想到異物愈滑愈深，最後卡在直腸內無法自行取出，導致劇烈疼痛、腹部不適，緊急被家人送醫急救。 情境示意圖／Ingimage
越南一名男子因一時好奇，竟將一個塑膠乳霜罐塞入肛門，沒想到異物愈滑愈深，最後卡在直腸內無法自行取出，導致劇烈疼痛、腹部不適，緊急被家人送醫急救。 情境示意圖／Ingimage

越南一名男子因一時好奇，竟將一個塑膠乳霜罐塞入肛門，沒想到異物愈滑愈深，最後卡在直腸內無法自行取出，導致劇烈疼痛、腹部不適，緊急被家人送醫急救。醫師經X光檢查後，成功在不開腹的情況下將異物取出，並提醒民眾，切勿自行將異物塞入肛門或直腸，以免造成穿孔、感染，甚至危及生命。

根據越南媒體報導，事件發生於越南同塔省的前江綜合醫院。院方表示，該名男性患者日前到院時，已出現嚴重肛門與直腸疼痛，並伴隨強烈便意與下腹痛症狀。同時，患者生命徵象穩定但神情焦慮，對異物進入體內的原因一度難以啟齒，經醫護人員不斷詢問後，他才坦承，基於好奇心嘗試將異物自行塞入肛門，不料物品突然滑入更深處，無法自行取出，只能由家屬陪同送醫。

醫療團隊隨後安排腹部X光檢查，以確認異物位置、大小，以及是否有直腸破裂或腸道穿孔等風險。檢查結果顯示，卡在患者直腸中的異物是一個硬質塑膠乳霜罐，尺寸約3公分乘4公分乘5公分，表面光滑，且蓋子仍完整密封。由於異物位置較深，加上表面滑順，增加取出難度。所幸醫師最終成功在不需剖腹手術的情況下，順利將異物完整取出，避免更嚴重併發症發生。

泌尿科醫師阮國名指出，患者在接受處置後恢復狀況良好，經過24小時觀察後，疼痛已明顯改善，排便功能恢復正常，也未出現出血或感染情況，最終順利出院。院方提醒，近年類似「異物卡肛門」案例並不少見，常見物品包括瓶罐、玻璃製品、玩具等，其中若使用尖銳、易碎或尺寸過大的物體，更可能導致腸道撕裂、大量出血、腹膜炎，嚴重時甚至需緊急開刀。阮國名強調，若發生類似狀況，應盡快就醫，不要因尷尬延誤治療，以免讓原本可處理的情況演變成高風險醫療事件。

越南 患者 醫師 醫院

延伸閱讀

拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了

付不出2600元房租…冷血父聯手房東性侵妻女抵債 警震怒逮人

高麗菜別直接冷藏！菜販曝「10秒動作」延長保鮮 婆媽少做1步壞更快

影／阿富汗7歲女童恐成童養媳 父被迫賣女兒泣訴：全家至少還能再活4年

相關新聞

男下腹劇痛…醫師X光一照傻眼「肛門卡乳霜罐」 滑太深拔不出

越南一名男子因一時好奇，竟將一個塑膠乳霜罐塞入肛門，沒想到異物愈滑愈深，最後卡在直腸內無法自行取出，導致劇烈疼痛、腹部不適，緊急被家人送醫急救。

約會完秒變恐怖情人？女性瘋傳「拒絕後對話」截圖 網友全看傻

現代約會最可怕的，可能不是尷尬的第一次見面，而是「拒絕對方之後」。美國網紅維多利亞（Victoria）近日在Instagram邀請網友分享自己拒絕對方後收到的尷尬簡訊。許多女網友紛紛分享自己「踩雷」的對話截圖，讓不少人直說「還是單身比較好」。

談戀愛不再只是1+1！5亞裔男組多邊戀家庭爆紅 靠1招預防性病

傳統觀念普遍認為戀愛是兩個人的世界，但非傳統的親密關係近年逐漸受到大眾討論。美國加州一組由5名亞裔男子組成的「多邊戀家庭」，近日在網路上爆紅，更多他們的日常生活與相處細節也被公開，各成員更發展出一套獨特的管理方法，利用共享筆記記錄各自的約會行程...

出大包！英電台突中斷節目「宣布英王查理死訊」 經理急致歉曝原因

英國一家名為「Radio Caroline」的廣播電台，5月20日發生一氣嚴重錯誤的烏龍事件，竟在節目中途突然中斷正常廣播，並向全國聽眾宣布英王查理三世（King Charles III）的死訊，隨後更播放英國國歌《天佑國王》，令不少聽眾信以為真...

付不出2600元房租…冷血父聯手房東性侵妻女抵債 警震怒逮人

印度古吉拉特邦近日傳出一起震驚當地的性侵案件。一名男子因無力支付每月2000盧比（約新台幣655元）房租，竟與房東達成荒謬交易，默許對方長期性侵自己的妻子與未成年女兒。事件曝光後，引發印度社會對極端貧窮、女性安全與兒童保護制度的討論，警方目前已逮捕涉案父親與房東，並持續追查另一名疑似涉案人士。

連子宮都出事？14歲少女「全身流血」找嘸病因 父母察覺內幕傻眼

為了逃課不擇手段？俄羅斯一名14歲少女被指長達一年半假裝身體出現不明出血，讓父母和醫師一度以為她罹患嚴重疾病，多次進出醫院檢查，最後家人才發現，症狀竟疑似與「開學時間」高度重疊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。