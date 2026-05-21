男下腹劇痛…醫師X光一照傻眼「肛門卡乳霜罐」 滑太深拔不出

越南一名男子因一時好奇，竟將一個塑膠乳霜罐塞入肛門，沒想到異物愈滑愈深，最後卡在直腸內無法自行取出，導致劇烈疼痛、腹部不適，緊急被家人送醫急救。醫師經X光檢查後，成功在不開腹的情況下將異物取出，並提醒民眾，切勿自行將異物塞入肛門或直腸，以免造成穿孔、感染，甚至危及生命。

根據越南媒體報導，事件發生於越南同塔省的前江綜合醫院。院方表示，該名男性患者日前到院時，已出現嚴重肛門與直腸疼痛，並伴隨強烈便意與下腹痛症狀。同時，患者生命徵象穩定但神情焦慮，對異物進入體內的原因一度難以啟齒，經醫護人員不斷詢問後，他才坦承，基於好奇心嘗試將異物自行塞入肛門，不料物品突然滑入更深處，無法自行取出，只能由家屬陪同送醫。

醫療團隊隨後安排腹部X光檢查，以確認異物位置、大小，以及是否有直腸破裂或腸道穿孔等風險。檢查結果顯示，卡在患者直腸中的異物是一個硬質塑膠乳霜罐，尺寸約3公分乘4公分乘5公分，表面光滑，且蓋子仍完整密封。由於異物位置較深，加上表面滑順，增加取出難度。所幸醫師最終成功在不需剖腹手術的情況下，順利將異物完整取出，避免更嚴重併發症發生。

泌尿科醫師阮國名指出，患者在接受處置後恢復狀況良好，經過24小時觀察後，疼痛已明顯改善，排便功能恢復正常，也未出現出血或感染情況，最終順利出院。院方提醒，近年類似「異物卡肛門」案例並不少見，常見物品包括瓶罐、玻璃製品、玩具等，其中若使用尖銳、易碎或尺寸過大的物體，更可能導致腸道撕裂、大量出血、腹膜炎，嚴重時甚至需緊急開刀。阮國名強調，若發生類似狀況，應盡快就醫，不要因尷尬延誤治療，以免讓原本可處理的情況演變成高風險醫療事件。