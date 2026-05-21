約會完秒變恐怖情人？女性瘋傳「拒絕後對話」截圖 網友全看傻

現代約會最可怕的，可能不是尷尬的第一次見面，而是「拒絕對方之後」。美國網紅維多利亞（Victoria）近日在Instagram邀請網友分享自己拒絕對方後收到的尷尬簡訊。許多女網友紛紛分享自己「踩雷」的對話截圖，讓不少人直說「還是單身比較好」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，不少網友分享自己和約會對象的對話。其中一名女子禮貌表示自己「感受不到戀愛火花」，不想浪費對方時間，結果對方突然翻臉，直接開酸說對方只是蹭飯，質問對方為什麼不付餐費。

另一名女子則傳訊息婉拒第二次約會，表示「很高興聊天，但自己沒有那麼感興趣」，結果男方秒爆氣回嗆：「這大概就是妳單身的原因。」還補刀批評她的指甲「看起來很噁心」。

還有女性只是傳了一張泳池邊喝調酒的照片，男方竟回覆：「拜託別當Instagram上愛炫耀食物的賤人，我不想看妳的相簿。」莫名其妙的攻擊讓不少人看完直說傻眼。

不少女網友看完後忍不住說「單身真的太棒了」。有女網友就說，自己現在只要傳完拒絕訊息就立刻封鎖對方，因為之前只要拒絕，就一定會收到情緒化回覆。

這波截圖瘋傳，也再次掀起對交友軟體文化的討論。許多女性認為，真正消耗人的不是約會本身，而是拒絕後還得小心翼翼修飾語氣、擔心對方情緒失控；但另一方面，也有不少男性坦言，交友軟體讓他們長期處於被比較與被淘汰的焦慮中，對男生來說真的很痛苦。