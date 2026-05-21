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談戀愛不再只是1+1！5亞裔男組多邊戀家庭爆紅 靠1招預防性病

香港01／ 撰文／奶茶妹
美國加州一組由5名亞裔男子組成的「多邊戀」家庭。圖／取自Instagram@theculekids
美國加州一組由5名亞裔男子組成的「多邊戀」家庭。圖／取自Instagram@theculekids

傳統觀念普遍認為戀愛是兩個人的世界，但非傳統的親密關係近年逐漸受到大眾討論。美國加州一組由5名亞裔男子組成的「多邊戀家庭」，近日在網路上爆紅，更多他們的日常生活與相處細節也被公開，各成員更發展出一套獨特的管理方法，利用共享筆記記錄各自的約會行程，藉此保障信任度與健康，引起不少網友關注。

據泰媒《Khaosod》報導，美國加州南灣區近日有一組自稱為「The Cule Kids」的5人男子組合在網上爆紅，他們將自己的關係描述為雙方同意的多伴侶關係。

歷時10年 發展成5人家庭

這段特別的感情起源於2013年，當時James與Jonathan開始交往，並在達成共識下保持「開放式關係」。隨後的日子裡，這段關係陸續迎來新成員，Eric於2018年加入，隨後Hamilton與Michael亦分別在2021年和2022年融入這個大家庭。

到了2022年，James與Jonathan正式登記結婚，並將他們的群組命名為「The Polycule」，更以此為靈感開設Podcast節目和YouTube頻道《The Cule Kids!》分享日常。當中成員背景與年齡各有不同，包括33歲Eric、35歲Hamilton、37歲James、37歲Jonathan及31歲Michael，5人至今已建立起深厚的感情基礎。

共享筆記追蹤健康風險

在這段多重伴侶關係中，最引發網友強烈好奇的，就是他們如何建立彼此間的信任。為維持高度的透明度，5人共同持有一本名為「Cule Log」的筆記本。

成員們達成協議，若任何人在外面與群組以外的人約會，都必須在這本共享筆記上清楚記錄約更具備非常實用的健康防護功能。他們坦言，這本筆記本最重要的一點，是能作為性傳染病接觸史的追蹤紀錄。一旦出現潛在的健康風險，成員可以立刻根據筆記追蹤來源，從而全方位保障整個家庭成員的健康與安全。

相處融洽 尊重各自空間

雖然5人的情侶關係已維持多年且感情依舊穩定，但他們目前並未完全住在一起。已婚的James和Jonathan同住一間房子，其餘3人則居住在距離約30分鐘車程的地方。成員Michael在接受媒體訪問時透露，雖然分開居住，但大家經常會聚在一起，相處時亦會非常尊重彼此的個人空間，「如果其中2、3個人想玩遊戲，而其他人想做別的事，我們就會互相妥協並分頭行動。」

網名為「Milty」的Hamilton感性形容他們之間的關係「罕見且特別」，「我覺得非常幸運，我們大家能找到彼此，並且對這種關係抱持開放態度，我非常感激」。他們也透露，目前的相處模式非常舒適，但未來的長遠終極目標，仍是期望5個人能真正搬到同一個屋簷下，實現5人同居的大家庭生活。

網友看法兩極

這段罕見的「男子五人行」感情曝光後，不少網友笑言五人同行有許多意想不到的「現實便利」，「好好喔，這樣他們出去就可以吃桌菜，或是可以一次吃到很多不同的菜色」，「這樣打LOL完全不用找隊友了。」 面對這組全男性組合，更有網友借用知名美式連鎖快餐店的名字，將他們戲稱為「Five Gays快閃團」，同時也有不少網友羨慕表示「每個人都有四個男朋友」，認為能同時獲得四份愛意非常不容易。

不過，也有有部分保守網友對此表示反感，批評這種生活不應高調宣傳，並嘲諷利用共享筆記強調防染病的行為多此一舉。但隨即遭到其他網友反擊，認為反對者只是出於執著於傳統觀念，或是對同性戀群體感到焦慮，質疑反對者對於歷史上「一夫多妻、三宮六院、妻妾成群」的模式又是什麼看法。

亦有理智的網友指出，只要各成員在多角關係中條件對等、每個人都像家人般和諧相處就沒有問題，「愛情本來就有很多種模式，只要當事人覺得開心，並且沒有違法，我覺得都值得被祝福」。

延伸閱讀：

過年長輩愛問感情狀況 新研究發現「這5類人」易長期單身難脫單

日本44歲YouTuber堅持《一拳超人》訓練3年 曾設5大目標皆已達成

文章授權轉載自《香港01》

亞裔 親密關係 美國

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