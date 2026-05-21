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出大包！英電台突中斷節目「宣布英王查理死訊」 經理急致歉曝原因

香港01／ 撰文／羅保熙
英國國王查理三世。圖／路透社
英國國王查理三世。圖／路透社

英國一家名為「Radio Caroline」的廣播電台，5月20日發生一氣嚴重錯誤的烏龍事件，竟在節目中途突然中斷正常廣播，並向全國聽眾宣布英王查理三世（King Charles III）的死訊，隨後更播放英國國歌《天佑國王》，令不少聽眾信以為真。該電台事後發表聲明，就事件作緊急致歉，辯稱因主控室發生「電腦錯誤」，才意外觸發預設的王室駕崩緊急程序。

衛報報導，電台經理Peter Moore在社交平台上寫道，「由於我們主工作室的電腦故障，英國所有電台都已啟動的『君主逝世』應急預案（儘管我們希望永遠不會用到）在周二下午被意外啟動，錯誤地宣布國王陛下去世」。工作人員發現異常後，已即時腰斬相關廣播、恢復正常節目並公開致歉。

電台在致歉聲明中強調，查理三世目前健康無恙，並向王室成員及全體聽眾致上最深切的歉意。

現年77歲、正接受癌症治療的查理三世，其健康狀況一直備受全球關注。上述烏龍事件發生時，英國國王和王后正在北愛爾蘭訪問，他們與一個民謠團體一同觀看了演出。

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文章授權轉載自《香港01》

英國 查理三世

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