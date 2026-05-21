付不出2600元房租…冷血父聯手房東性侵妻女抵債 警震怒逮人

印度古吉拉特邦近日傳出一起震驚當地的性侵案件。一名男子因無力支付每月2000盧比（約新台幣655元）房租，竟與房東達成荒謬交易，默許對方長期性侵自己的妻子與未成年女兒。事件曝光後，引發印度社會對極端貧窮、女性安全與兒童保護制度的討論，警方目前已逮捕涉案父親與房東，並持續追查另一名疑似涉案人士。

根據外媒「NDTV」報導，警方調查，該戶人家原本居住在印度古吉拉特邦的蘇倫德拉納加爾（Surendranagar），約半年前為了尋找工作機會搬到莫爾比（Morbi）定居。一家人租下一間月租2000盧比的住處，但由於長期收入不穩，加上生活困頓，已積欠長達4個月的房租8000盧比（約新台幣2620元）。警方指出，在沉重經濟壓力下，這名父親竟與房東私下協議，以侵犯妻子與未成年女兒作為抵銷租金的條件，事件持續一段時間後才被揭發。

整起案件之所以曝光，起因於受害妻子的母親察覺異狀後報警。警方接獲通報後，立即依據《兒童性犯罪保護法》等嚴格法規立案調查，並迅速逮捕涉案房東與受害少女的父親。當地副警監拉爾（JM Lal）表示，初步調查顯示，父親與房東涉嫌共同策劃並實施性侵行為，警方也正在追查第三名可能涉案的男子，不排除案件背後還有其他犯罪情節。

這起事件在印度社群媒體與新聞平台掀起爭議，輿論痛批案件不只是單純刑事犯罪，更反映底層家庭在失業、貧窮與社會保障不足下的極端處境。近年印度雖持續強化婦女與兒童保護法規，但偏鄉與低收入族群仍常因經濟困境、教育不足與權力不對等，成為性暴力案件中的高風險群體。

由於案件涉及未成年少女，警方目前未公開更多身份細節，以保護被害人隱私，相關調查仍持續進行中。

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