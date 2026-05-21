快訊

案情大逆轉？金秀賢律師發聲了 爆金賽綸家屬律師竟被列為嫌疑人

明年請假先看！2027年行事曆公布 全年爽放121天、9個連假一次看

「面試到一半突失禁」法國前公務員遭控下藥上百女性 變態記錄所有反應

聽新聞
0:00 / 0:00

付不出2600元房租…冷血父聯手房東性侵妻女抵債 警震怒逮人

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名男子因無力支付每月2000盧比房租，竟與房東達成荒謬交易，默許對方長期性侵自己的妻子與未成年女兒。 示意圖／AI生成
印度一名男子因無力支付每月2000盧比房租，竟與房東達成荒謬交易，默許對方長期性侵自己的妻子與未成年女兒。 示意圖／AI生成

印度古吉拉特邦近日傳出一起震驚當地的性侵案件。一名男子因無力支付每月2000盧比（約新台幣655元）房租，竟與房東達成荒謬交易，默許對方長期性侵自己的妻子與未成年女兒。事件曝光後，引發印度社會對極端貧窮、女性安全與兒童保護制度的討論，警方目前已逮捕涉案父親與房東，並持續追查另一名疑似涉案人士。

根據外媒「NDTV」報導，警方調查，該戶人家原本居住在印度古吉拉特邦的蘇倫德拉納加爾（Surendranagar），約半年前為了尋找工作機會搬到莫爾比（Morbi）定居。一家人租下一間月租2000盧比的住處，但由於長期收入不穩，加上生活困頓，已積欠長達4個月的房租8000盧比（約新台幣2620元）。警方指出，在沉重經濟壓力下，這名父親竟與房東私下協議，以侵犯妻子與未成年女兒作為抵銷租金的條件，事件持續一段時間後才被揭發。

整起案件之所以曝光，起因於受害妻子的母親察覺異狀後報警。警方接獲通報後，立即依據《兒童性犯罪保護法》等嚴格法規立案調查，並迅速逮捕涉案房東與受害少女的父親。當地副警監拉爾（JM Lal）表示，初步調查顯示，父親與房東涉嫌共同策劃並實施性侵行為，警方也正在追查第三名可能涉案的男子，不排除案件背後還有其他犯罪情節。

這起事件在印度社群媒體與新聞平台掀起爭議，輿論痛批案件不只是單純刑事犯罪，更反映底層家庭在失業、貧窮與社會保障不足下的極端處境。近年印度雖持續強化婦女與兒童保護法規，但偏鄉與低收入族群仍常因經濟困境、教育不足與權力不對等，成為性暴力案件中的高風險群體。

由於案件涉及未成年少女，警方目前未公開更多身份細節，以保護被害人隱私，相關調查仍持續進行中。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

房租 房東 性侵 印度

延伸閱讀

3特徵全吻合！日美女議員被爆曾下海拍AV 她「1原因」不喊告反遭質疑

孝子淪賭鬼「狠偷傳家寶」 慈母幫背千萬債…1決定現曙光：要學會帶著愛放手

來台狂嗑「台式安眠藥」！日本作家沿途斷片「上車就秒睡」 網笑翻：完全是正常現象

為當護理師拚了！17歲少女靠「1特殊行業」賺學費 還意外找回家族歷史

相關新聞

付不出2600元房租…冷血父聯手房東性侵妻女抵債 警震怒逮人

印度古吉拉特邦近日傳出一起震驚當地的性侵案件。一名男子因無力支付每月2000盧比（約新台幣655元）房租，竟與房東達成荒謬交易，默許對方長期性侵自己的妻子與未成年女兒。事件曝光後，引發印度社會對極端貧窮、女性安全與兒童保護制度的討論，警方目前已逮捕涉案父親與房東，並持續追查另一名疑似涉案人士。

連子宮都出事？14歲少女「全身流血」找嘸病因 父母察覺內幕傻眼

為了逃課不擇手段？俄羅斯一名14歲少女被指長達一年半假裝身體出現不明出血，讓父母和醫師一度以為她罹患嚴重疾病，多次進出醫院檢查，最後家人才發現，症狀竟疑似與「開學時間」高度重疊。

外星文明現身地球會怎樣？ 科學家：股市可能先崩盤

外星文明若真的現身地球，可能不會像科幻電影一樣，以人形和人類說話溝通，而是AI主導的「第三類接觸」。哈佛大學「伽利略計畫」負責人、天體物理學家艾維．勒布（Avi Loeb）表示，若外星人真的和人類接觸，有可能是以人工智慧控制的探測設備進行，而非派生物型態的外星生命進入地球。

又不愛啤酒肚了？「爸爸身材」退流行 調查曝女性更愛精瘦運動男

過去幾年，「爸爸身材」曾經風靡一時，不少女性認為有點啤酒肚的男人讓人更有安全感。不過近期一項最新調查指出，現代女性更偏好精瘦、結實的男性身材，「中年老爸感」的身材可能已經退流行了。

影／婦人吃常見抗生素2周後「皮膚變藍灰色」　醫師警告罕見副作用

美國一名婦人服用常見抗生素短短2周後，四肢竟開始出現大片藍灰色斑塊，甚至連舌頭側面都變色。這起罕見案例近日刊登於《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine），引發醫界關注。

超商寄2千隻寄居蟹！日物流員警覺紙箱有異 報警逮4越籍男女

據日媒沖繩TIMES報導，近期破獲一起大規模盜捕保育類動物案件，4名自稱越南籍的男女，涉嫌非法捕捉近2千隻列為「國家天然紀念物」的陸寄居蟹，遭警方依違反《文化財保護法》逮捕。4名嫌犯年齡介於31歲至51歲，疑為親屬關係，他們在去年8月至11月間，未經日本文化廳許可，分三次在縣內大肆搜刮寄居蟹，企圖透過物流走私牟利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。