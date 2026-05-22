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偷電車吊環！日高中生持螺絲起子動手被逮 辯「只是幫鎖緊」
根據日媒TBS電視台報導，日本警視廳近日逮捕了一名來自大阪府的16歲男高中生。他涉嫌在去年十月就讀國三時，於停靠在JR東京站的京葉線車廂內，使用螺絲起子拆卸並偷走了一個電車吊環。
事發當時，這名少年在偷走一個吊環後，想要在對同一個車廂的另一個吊環下手，卻被其他乘客當場抓包。站務人員聞訊趕來時，他竟大言不慚地辯稱：「因為吊環的螺絲鬆了，我只是幫忙修好而已。」隨後便趁隙逃跑。
警方偵訊時，少年坦承犯行，並供稱自己是喜歡聽電車發車時播放音樂的「音鐵」（鐵道迷的一個類型），因為對電車上的物品感興趣而萌生貪念，並坦承「之前已經偷過大概五次了」。警方隨後從他的住處搜出多個電車吊環，目前正針對其慣竊行為深入調查。
這起荒唐的竊盜案引起日本網友熱烈討論。有鐵道迷氣憤表示，這小偷根本不配稱為鐵道迷，真正的「音鐵」絕不會偷東西，況且電車吊環在專賣店都能合法買到，為什麼要偷？也有網友感嘆犯罪年齡不斷下降，痛批這名少年根本不懂事情的嚴重性。更有網友針對少年「幫忙修鬆脫螺絲」的狡辯，毫不留情地怒嗆：「他根本要把自己腦袋的螺絲先鎖緊吧！」
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