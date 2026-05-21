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連子宮都出事？14歲少女「全身流血」找嘸病因 父母察覺內幕傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯一名14歲少女被指長達一年半假裝身體出現不明出血，讓父母和醫師一度以為她罹患嚴重疾病，多次進出醫院檢查，最後家人才發現，症狀竟疑似與「開學時間」高度重疊。示意圖／AI生成
俄羅斯一名14歲少女被指長達一年半假裝身體出現不明出血，讓父母和醫師一度以為她罹患嚴重疾病，多次進出醫院檢查，最後家人才發現，症狀竟疑似與「開學時間」高度重疊。示意圖／AI生成

為了逃課不擇手段？俄羅斯一名14歲少女被指長達一年半假裝身體出現不明出血，讓父母和醫師一度以為她罹患嚴重疾病，多次進出醫院檢查，最後家人才發現，症狀竟疑似與「開學時間」高度重疊。

根據《Oddity Central》報導，這起事件發生在俄羅斯莫斯科。少女的母親表示，女兒某天突然開始出血，且情況隨時間變得越來越嚴重，家人因此相當焦急，帶她多次前往急診與醫院檢查。

母親聲稱，女兒一度出現「全身都在流血」的情況，包括鼻子、眼睛、耳朵、胸口、子宮，甚至肚臍都疑似出血。為了找出病因，少女接受多項檢查，包括超音波、內視鏡、大腸鏡等，醫師也曾替她檢測癌症指標，但結果都沒有發現異常。

一家人奔波醫院長達一年半後，才逐漸察覺不對勁。少女的症狀幾乎都在9月開學前後出現，到了學校假期便減緩，暑假期間更會完全消失。家人將時間點串連起來後，懷疑她是為了不去上學，才假裝自己生病。

不過，報導指出，少女母親至今仍難以相信女兒會故意傷害自己，甚至把血抹在身上，營造出全身多處出血的樣子，因此仍持續帶她看醫生，希望能找到其他解釋。

有專家懷疑，少女可能涉及「孟喬森症候群」（Munchausen syndrome），患者可能會刻意製造或誇大病徵，以獲得他人照顧與關注。不過目前外媒報導仍以「涉嫌」、「被指」為主，實際狀況仍有待進一步釐清。

報導也提到，雖然這名少女在過去一年半期間缺席大多數課程，但目前仍尚未被學校退學。

俄羅斯 癌症 子宮 莫斯科

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