超商寄2千隻寄居蟹！日物流員警覺紙箱有異 報警逮4越籍男女

據日媒「沖繩TIMES」報導，近期破獲一起大規模盜捕保育類動物案件，4名自稱越南籍的男女，涉嫌非法捕捉近2千隻列為「國家天然紀念物」的陸寄居蟹，遭警方依違反《文化財保護法》逮捕。4名嫌犯年齡介於31歲至51歲，疑為親屬關係，他們在去年8月至11月間，未經日本文化廳許可，分三次在縣內大肆搜刮寄居蟹，企圖透過物流走私牟利。

這起案件會曝光，是因嫌犯將多達1936隻寄居蟹塞滿紙箱，拿到那霸市內的便利商店準備寄出。但物流人員在處理包裹時發現有異，立刻通知警方。警方調閱監視器畫面循線追查，順利逮捕4人。目前嫌犯中已有2人坦承犯行，另外2人則矢口否認。

事件曝光後，在日本網路上掀起關於「文化差異」與「生態保護」的熱烈討論。有網友分享，曾目睹外籍移工隨手摘採野草或具毒性的生梅子食用；也有民眾在神奈川縣森林公園，驚見亞洲籍家庭將好幾隻錦蛇塞進背包，若非路人勸阻通報，野生動物恐已被帶走。許多民眾表示，企業雇主也必須對外籍人士負起更嚴格的文化教育責任。

不過，法規懲處過輕更是盜捕猖獗的致命傷。內行網友指出，過去曾有中國籍嫌犯盜獵5千隻寄居蟹，最後僅罰約30萬日圓（約台幣6萬元），這些寄居蟹在國外一隻可以賣數千日圓以上，罰款只占利潤的一成，這點罰款對盜獵集團來說根本不痛不癢，認為日本政府應大幅提高罰金至「每隻10萬日圓」的程度，否則難以遏止不肖份子的惡行。