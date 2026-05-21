外星文明現身地球會怎樣？ 科學家：股市可能先崩盤

外星文明若真的現身地球，可能不會像科幻電影一樣，以人形和人類說話溝通，而是AI主導的「第三類接觸」。哈佛大學「伽利略計畫」負責人、天體物理學家艾維．勒布（Avi Loeb）表示，若外星人真的和人類接觸，有可能是以人工智慧控制的探測設備進行，而非派生物型態的外星生命進入地球。

勒布接受《每日郵報》（Daily Mail）訪問，提到外星生命入侵地球的可能衝擊。他表示，外星人可能是以先進的「非生物探測器」進入地球，這不但會顛覆人類對宇宙的認知，還可能引發全球震盪。

勒布說，如果外星生命和人類真的接觸，不只「股市可能因為未來不確定性而崩盤」，政治、經濟與宗教體系都可能受到劇烈衝擊。勒布提到，若有外星科技出現，人類社會將被迫重新理解自身位置，「我們不再是宇宙中的頂端存在」。這種認知落差會重擊許多人，宗教信仰和社會結構都可能因而崩潰。

不過，勒布也認為，這樣的外部壓力或許會帶來意想不到的結果。他比喻，當「陌生訪客來敲門」，人類內部的爭執可能暫時停下，轉而合作共同防禦外在侵襲。他認為，若外星科技進入地球，可能會讓全球團結起來，反而加速太空探索與科技發展。

至於外星文明為何可能派出「機器而非生物」，勒布解釋，星球間距離過於遙遠，距離地球最近的潛在宜居行星比鄰星b也有約4.2光年遠，生物旅行成本過高，因此以機器探測更合理。

勒布強調，這些想法目前仍屬假說，但應以科學方式檢驗，而不是直接排除。他認為，人類面對未知宇宙時，最重要的不是恐懼，而是保持觀察與驗證。