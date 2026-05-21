又不愛啤酒肚了？「爸爸身材」退流行 調查曝女性更愛精瘦運動男

過去幾年，「爸爸身材」曾經風靡一時，不少女性認為有點啤酒肚的男人讓人更有安全感。不過近期一項最新調查指出，現代女性更偏好精瘦、結實的男性身材，「中年老爸感」的身材可能已經退流行了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項調查由成人平台SoloFun進行，共調查超過2000名成年人。研究人員讓受試者觀看不同體脂比例的男女身材照片，再選出自己認為最有吸引力的體態。

結果顯示，多數人最偏好的男性身材，落在約15%體脂左右，也就是「看得出肌肉線條，但不會壯到像健美選手」的類型。研究指出，這種體態通常會讓人聯想到健康、自律與自然運動感。相較之下，體脂率20%的男性排名第二，而35%體脂、明顯較肥胖的身材則成為最不受歡迎選項。

不過有趣的是，女性身材的審美標準卻完全不同。研究發現，多數受試者偏好的女性體態，落在約30%體脂，也就是帶有曲線、較柔軟豐滿的身材，而非社群媒體上常見的「紙片人」風格。

研究團隊也提醒，男女體脂本來就不能直接比較。男性15%體脂通常代表精瘦結實，但女性若只有15%體脂，可能已經過瘦，甚至影響荷爾蒙與健康。儘管如此，「爸爸身材」並非完全沒市場。先前多項調查曾顯示，許多人認為這類男性更有親和力、更溫柔，也更適合長期交往。