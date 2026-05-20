來台狂嗑「台式安眠藥」！日本作家沿途斷片「上車就秒睡」 網笑翻：完全是正常現象

經典的台式傳統早餐「紫米飯糰」，近來在國際間話題不斷，也被不少外國遊客列為來台必吃清單。日前，日本圖文作家「グレうさぎ」分享來台旅遊的漫畫，就生動描繪了台式飯糰的爆量配料，以及吃完之後意想不到的「後勁」，引發台日網友的討論。

日本知名圖文漫畫家「グレうさぎ」以圖文方式分享自己來台旅遊的經驗，某天他特地早起，和友人來到一間名店購買早餐，排了一陣子隊之後終於買到經典的台式早餐「紫米飯糰」，包滿油條、肉鬆、菜脯、煎蛋等等各種餡料的飯糰份量十足，豐富的層次讓他大開眼界，忍不住讚嘆：「日本的飯糰給人的印象是以『米飯』為主，但台灣的飯糰感覺是以『配料』為主呢。」

吃飽喝足後，作家便和友人一同參加十分和九份的巴士一日遊，沒想到才剛上車，他就立刻「不省人事」，一路上睡到「完全沒有沿途記憶」；中間雖一度因參觀十分瀑布而短暫清醒，但一回到車上又再度陷入夢境。對於這個情況，グレうさぎ推測是大腦受到異國的語言、食物、未知文化等等因素十分疲倦，才會一上車就秒睡。

貼文曝光後，不少日本網友興致勃勃想來台朝聖，也有許多日本人嘗過一次就欲罷不能，「油條？菜脯？雖然聽到的時候嚇了一跳，但那種口感真的讓人欲罷不能對吧啊啊啊……好想吃喔……」、「我也去過同一家店！台灣飯糰真的超好吃……」、「我也喜歡台灣的飯糰！去台灣的時候，每天都買著吃呢」、「第一次知道台灣飯糰！裡面的配料跟日本完全不一樣，感覺好有趣。竟然有包炸麵包！好想吃吃看喔」。

也有內行網友解釋，指出作家之所以會一上車就爆睡，其實全是飯糰的功勞，直讚台灣飯糰的安眠效果超強，「台灣飯糰有時候會被當成梗，叫做『台灣的安眠藥』呢。因為紫米+油條會讓血糖急劇上升，之後又一口氣掉下來，所以變超想睡」、「台北某家店的飯糰，是用蔥油餅把飯包起來的。吃完之後真的會飽到看見彼岸（天堂）的程度，這根本是『魔王級飯糰』吧」、「台灣式的飯糰威力真的超級強大，簡直可以稱為『碳水化合物暈眩炸彈』的等級。吃完之後會想睡覺完全是正常現象啦」。

不過，這款讓日本作家昏睡的台式飯糰，近期在國際間可以說是日正當紅。前陣子美國知名美食部落客丹尼（Chef Danny）才前往加州當地台式餐廳「Yi Mei（義美）」品嚐台灣人熟悉的紫米飯糰。影片曝光後迅速在社群平台爆紅，不僅吸引大量外國民眾前往朝聖，甚至連飾演漫威電影《尚氣與十環傳奇》的華裔男星劉思慕（Simu Liu）也親自到店購買，可見這顆充滿配料的「碳水化合物炸彈」魅力無遠弗屆。