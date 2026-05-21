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影／婦人吃常見抗生素2周後「皮膚變藍灰色」 醫師警告罕見副作用
美國一名婦人服用常見抗生素短短2周後，四肢竟開始出現大片藍灰色斑塊，甚至連舌頭側面都變色。這起罕見案例近日刊登於《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine），引發醫界關注。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，病例報告紀錄，這名68歲婦人原本因酒糟性皮膚炎（rosacea）就醫。這是一種常見慢性皮膚疾病，患者臉部容易泛紅、發炎，還可能長出類似痘痘的丘疹。醫師因此開立每日100毫克的口服抗生素「米諾環素」（Minocycline）治療。
沒想到服藥約2周後，她的雙腿開始出現不會痛癢的深色斑塊，之後逐漸蔓延到前臂與舌頭。由於症狀持續6周未改善，最後被診斷為「米諾環素誘發色素沉澱」。
米諾環素屬於四環黴素類抗生素，常用於治療痤瘡、酒糟肌與細菌感染，在美國已使用超過50年。這種藥物常見的副作用包含頭暈、噁心、疲倦與皮膚敏感，但像這名婦人出現的「藍灰色皮膚變色」則相對罕見，約只有3%至15%患者會發生，而且通常是長期服藥數月後才逐漸出現。
醫療團隊建議婦人停藥並避免日曬。半年後，雖然斑塊有些微變淡，卻仍沒有消失。專家指出，米諾環素造成的色素沉澱共有四種類型，有些患者會出現藍黑色疤痕斑點，也有人會在曬太陽部位出現泥棕色斑塊，嚴重時甚至需要雷射治療才能改善。
專家呼籲，患者在服用相關藥物前，應充分了解可能副作用，一旦發現皮膚異常變色，應盡快回診檢查。
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