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「為變帥拿鐵鎚敲臉」還不夠 美國網紅自爆拿購物袋讓私密處「變長」

聯合新聞網／ 綜合報導
彼得斯為了讓那話兒「增大」吃藥、拉伸樣樣來。示意圖，非當事人。圖／ingimage
彼得斯為了讓那話兒「增大」吃藥、拉伸樣樣來。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國一名以極端「外貌升級」聞名的網紅，近日在接受其他網紅訪問時，自爆自己為了「升級」無所不用其極，不只曾拿鐵鎚猛敲臉骨，還拿裝滿重物的購物袋進行私密處「增大訓練」，讓其他人聽了也超傻眼。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，20歲的彼得斯（Braden Eric Peters），是「Looksmaxxing」圈內知名人物。這股近年在網路爆紅的潮流，主張透過各種手段「把外貌優化到極限」，甚至發展出更激進的「Hardmaxxing」文化，不少參與者會做出危險甚至自虐的改造行為。

彼得斯過去就曾公開表示，自己會使用「砸碎骨頭」（Bone Smashing）的方法，用鐵鎚敲擊顴骨與下顎骨，試圖改變臉型。這次上節目時，他又透露自己近年開始進行所謂的「私密處增強術」（Penis Enhancement）。

他在接受Podcast採訪時表示，自己會在袋子裡裝入不同重物，再固定在生殖器上長時間「拉伸」，甚至連開車時都在練。他甚至接受製作團隊邀請，現場找來購物袋示範。不僅如此，他也透過針劑注射和服用藥物，感受到自己真的「優化」了。不過他也坦言，這麼做的副作用之一，就是勃起角度會下降。更驚人的是，他還曾經在「勃起狀態下主動搭訕陌生人」，只因為這麼做能讓他感到自信，連Podcast主持人都忍不住驚呼：「這太瘋狂了。」

事實上，多位醫學專家早已公開警告這類「Looksmaxxing」極端行為風險極高。整形外科醫師塔拉斯（Angie Taras）就曾在《六十分鐘》（60 Minutes）節目中表示，這些做法「幾乎沒有任何科學根據」。臨床心理學家賽爾德（Zac Seidler）也批評，這類社群文化充滿競爭與焦慮，可能會導致嚴重後果。

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