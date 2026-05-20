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3特徵全吻合！日美女議員被爆曾下海拍AV 她「1原因」不喊告反遭質疑

香港01／ 撰文／奶茶妹
日本政壇美女參選人岡本小百合捲入桃色風波，她被網友指控曾於2024年匿名下海拍攝成人片。圖／取自岡本小百合X@OKAMOTO_SAYURI_
日本政壇美女參選人岡本小百合捲入桃色風波，她被網友指控曾於2024年匿名下海拍攝成人片。圖／取自岡本小百合X@OKAMOTO_SAYURI_

日本政壇美女議員參選人岡本小百合（岡本さゆり）近日捲入桃色風波，她被網友指控曾於2024年匿名下海拍攝成人片，而該作品的番號也被公開，大批網友隨即湧入網站朝聖，將這部陳年舊作推上單日銷量冠軍。雖然當事人隨即發表聲明澄清，但她宣稱「為免加深社會偏見」而放棄法律追究的操作，卻在網路上掀起新一輪騷動。

據日媒《coki》報導，這部引發風波的作品，由AV片商「即ヌキ」於2024年2月16日上架發行。雖然全片片長只有20分鐘，但自從片中女主被指與岡本小百合外型相似後，隨即引來大批網友搜尋，更令該部舊作登上單日銷售榜榜首。

網友列3特徵進行比對

有網友指出成人片中的演出者與岡本本人非常相似，並列出3大特徵：

聲線相似： 網友認為影片中人物的聲音與說話語調，與岡本在選舉活動中的聲音完全一致。

面部痣點： 兩人在臉上4顆痣的位置相同。

耳朵形狀： 網友比對耳廓外側的輪廓，發現兩者形狀相同。

澄清指控稱體型不符

相關傳聞在網路上廣泛流傳，甚至還出現她早在2015年已經下海的說法。面對排山倒海的網路圍剿，岡本小百合終於發表聲明，態度強硬地表示「影片中的女性絕非本人」。她指出，網友指控的時間點根本完全對不上，強調2024年該片上架期間，自己正全身心投入政治活動，積極為選戰作準備，而且當時的自己「體型非常肥胖」，與影片中纖瘦的女優有極大出入。

至於網傳她於2015年就開始拍攝的說法，她則反駁當時自己正懷有第一胎，不僅肚子很大，全身上下更有孕期水腫，體態與影片中的人物相差甚遠，表示網上的傳言並非事實。

以避免職業歧視為由不提告

岡本小百合與一般名人立即採取法律行動的作風不同，她表明現階段不考慮以「妨害名譽」提告。她解釋，自己不希望將事件導向「做這類工作＝可恥」的觀念，擔心大動作提告會變相助長社會對該行業的偏見與職業歧視。

這個說法隨即引起網友質疑，不少人表示「原本發聲明挺有說服力，但聽到不提告就搞不懂了」、「在網上不採取法律行動，基本等同承認了吧」。部分網友認為，如果她真的清白，就應該大方透過法律途徑證明自己，「既然妳都說『不是』了……請務必起訴好嗎？這絕不能姑息對吧？」

不過，岡本小百合補充，雖然不打算追究名譽損失，但對於留言區內出現大量帶有侮辱成分和性騷擾的言論，她絕對不會坐視不理。她表示目前已保存相關證據，考慮對發表性騷擾言論的網友採取法律行動，並呼籲大眾停止傳播不實資訊。

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文章授權轉載自《香港01》

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