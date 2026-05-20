為當護理師拚了！17歲少女靠「1特殊行業」賺學費 還意外找回家族歷史

南非一名17歲少女為了籌措未來護理學院的學費，竟想到一項特殊副業「替人清理與修復墓地」，而且如今還變成全家一起投入的事業。

根據「鏡報」報導，來自南非自由邦省的少女蘇蘭德莉・科策（Sulandri Kotzé）一直夢想成為護理師，但她不希望父母獨自負擔自己的求學費用。兩年前，她開始思考畢業後的人生方向時，看到許多墓園長期缺乏整理，墓碑被灰塵覆蓋、四周雜草叢生，讓她萌生「替人整理墓地」的想法。

蘇蘭德莉認為，逝者的安息之地應該被尊重與妥善照顧，而不是任由荒廢。於是，她的父母德克・科策（Dirk Kotzé）與安卓莉・科策（Andri Kotzé）協助她在臉書上宣傳這項服務，沒想到短短一個月內，她就接到了5筆委託。

如今，蘇蘭德莉已固定維護約75座墓地，每個月清潔兩次，服務內容包括除草、清洗墓碑、補充碎石與簡易修復等。收費則依墓地大小、損壞程度及客戶需求而有所不同。她還會定期拍攝照片或短影片傳給家屬，讓無法親自前往掃墓的人，也能看到親人墓地整理後的模樣。

德克透露，許多客戶因住得太遠，無法經常到墓園探望家人，因此每個月收到墓地照片時，都覺得像是自己真的去掃墓一樣。有時家屬對墓地位置記憶模糊，只能憑著「進門左轉、靠近某棵大樹」等線索描述，讓一家人宛如在墓園裡進行尋寶任務。

更特別的是，這份工作還意外讓一家人找回自己的家族歷史。某次在尋找墓地時，安卓莉意外發現一塊刻有熟悉姓氏的墓碑，進一步查詢後才發現，那竟是自己從未見過面的曾祖父母墓地。從那之後，他們也開始定期照顧祖先的墓園。

目前，蘇蘭德莉全家人都投入這份事業。父親負責管理與採購清潔用品，母親處理帳務與行政工作，就連住在附近城市的男友彼得・普林斯洛（Pieter Prinsloo），每逢週末也會一起幫忙整理墓地。

雖然工作辛苦，但蘇蘭德莉認為這份工作相當有意義。它不僅幫助她一步步朝護理師夢想邁進，也讓許多無法親自前往墓園的家屬，依然能好好守護親人的最後安息之地。