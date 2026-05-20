領袖親戚被狗咬…神祕基督教派爆「禁寵令」 發言人：沒要求安樂死

英國一個行事低調的基督教派「普利茅斯弟兄會」（Plymouth Brethren）近日捲入爭議。根據《每日郵報》報導，該教派領袖布魯斯．海爾斯（Bruce Hales）一名4歲親屬日前遭狗咬傷，傷口需要縫針，隨後教派澳洲分支據稱在5月2日發出信件，要求信徒重新檢視家中是否飼養寵物。

報導指出，這封信也被送往英國、紐西蘭與澳洲的聚會中宣讀，內容提到，在家中養狗是「明顯錯誤」的行為，並稱有部分弟兄會成員又開始飼養寵物，包括狗與其他動物，這與教會過去教導相違背。

外界指控，該信件等同要求信徒清除家中的「狗、貓、鳥和老鼠」等寵物，相關要求也適用於英國數千名成員。不過，普利茅斯弟兄會否認信件是在要求信徒撲殺寵物，強調內容只是重申該教派長期以來不鼓勵成員飼養寵物的立場。

教會發言人表示，網路上部分說法並不真實，且令人不安，外界將信件解讀為要求成員讓寵物安樂死，是對內容的誤解。發言人也強調，教會絕不認同對任何生命殘忍以待，並稱他們尊重上帝所創造的一切。

報導提到，類似爭議並非首次出現。早在1960年代，就曾傳出普利茅斯弟兄會要求信徒處理寵物的說法，不過相關指控當時遭到否認，教會至今也仍不承認曾發布這類命令。

普利茅斯弟兄會起源於19世紀英格蘭，由部分認為英國國教過度涉入世俗事務的前成員所創立。該教派強調信徒應遠離外界干擾、專注信仰生活，包括只與同教派成員結婚，且不與教外人士共食。

據了解，普利茅斯弟兄會目前全球約有5.5萬名成員，分布於英國、澳洲、紐西蘭、美洲與非洲等地。