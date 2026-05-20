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男大生夜闖女湯當場遭逮 釣出日網驚魂回憶：誤入後裸身狂奔

聯合新聞網／ 綜合報導
日本仙台市發生一起男大生闖入女湯的事件。示意圖，非新聞當事人。 圖／pakutaso
日本仙台市發生一起男大生闖入女湯的事件。示意圖，非新聞當事人。 圖／pakutaso

據日媒「東北放送」報導，日本宮城縣仙台市發生一起男大生闖入女湯的事件。一名居住在柴田町船岡東的20歲男大學生，涉嫌於18日深夜11點45分至19日凌晨12點50分左右，闖入仙台市太白區一處的女湯。

警方指出，19日凌晨12點20分左右接獲該設施通報，稱「有體型像男性的顧客進入了女湯」。警方趕抵現場後，確認該名男子正從女湯的更衣室走出來，當場以涉嫌入侵建築將男大生以現行犯逮捕。面對警方偵訊，該名男子雖坦承「確實進了女湯」，卻聲稱「不知道自己為什麼會進去」。警方目前正針對詳細狀況進行調查。

這起案件也引發日本網友熱烈討論，不少人針對這類事件分享了自身在浴場或公共廁所的真實經歷。一名曾在宮城縣某溫泉住宿的女性網友分享，夜間獨自泡湯時，竟有一對可能想一起泡湯的熟年情侶走進女湯。她嚇得立刻躲到更衣室聯絡員工處理。她表示，雖然這次事件的男大生有可能是走錯，但在裸體時遇到男性，即使是中年婦女也會感到恐懼。

有位男網友也因常去的旅館當天將男女湯的位置對調，有過誤闖女湯的驚魂記。他在詢問「這裡不是男湯嗎？」之後，嚇得立刻抓起脫衣處的衣服，光著身子狂奔逃回男湯。這位網友無奈感嘆，若當時有人通報，自己也會面臨被逮捕的命運。

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