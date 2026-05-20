聽新聞
0:00 / 0:00
男大生夜闖女湯當場遭逮 釣出日網驚魂回憶：誤入後裸身狂奔
據日媒「東北放送」報導，日本宮城縣仙台市發生一起男大生闖入女湯的事件。一名居住在柴田町船岡東的20歲男大學生，涉嫌於18日深夜11點45分至19日凌晨12點50分左右，闖入仙台市太白區一處的女湯。
警方指出，19日凌晨12點20分左右接獲該設施通報，稱「有體型像男性的顧客進入了女湯」。警方趕抵現場後，確認該名男子正從女湯的更衣室走出來，當場以涉嫌入侵建築將男大生以現行犯逮捕。面對警方偵訊，該名男子雖坦承「確實進了女湯」，卻聲稱「不知道自己為什麼會進去」。警方目前正針對詳細狀況進行調查。
這起案件也引發日本網友熱烈討論，不少人針對這類事件分享了自身在浴場或公共廁所的真實經歷。一名曾在宮城縣某溫泉住宿的女性網友分享，夜間獨自泡湯時，竟有一對可能想一起泡湯的熟年情侶走進女湯。她嚇得立刻躲到更衣室聯絡員工處理。她表示，雖然這次事件的男大生有可能是走錯，但在裸體時遇到男性，即使是中年婦女也會感到恐懼。
有位男網友也因常去的旅館當天將男女湯的位置對調，有過誤闖女湯的驚魂記。他在詢問「這裡不是男湯嗎？」之後，嚇得立刻抓起脫衣處的衣服，光著身子狂奔逃回男湯。這位網友無奈感嘆，若當時有人通報，自己也會面臨被逮捕的命運。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。