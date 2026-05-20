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擁近700萬資產！退休父母金援失婚女兒與外孫女 慘陷破產危機

香港01／ 撰文：田中貴
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

家人陷財困，理應伸出援手，但長貧難顧，該怎麼辦呢？日本傳媒於今年5月報道，67歲正志（化名）與妻子已經退休，目前每月獲25萬日圓（約5萬台幣）退休金，他們另外擁有約3,500萬日圓（約700萬台幣）資產。該對老夫婦一直生活樸素，早上在住所附近散步，白天看電視或讀書，偶爾泡溫泉，以為「一年出去一次旅行都無問題，其餘時間就留在家中休息」，豈料長女一通電話改變他們的悠閒穩定的退休生活。

女兒離婚獨力撫養女兒

老夫婦的女兒之前與丈夫及女兒（即孫女）住在東京，但最終離婚收場，女兒獲得孩子的監護權，並搬到父母住所附近。由於孫女仍在小學讀書，所以正志和妻子決定每月向女兒提供10萬日圓（約2萬台幣）生活費，他們亦會負擔外孫女部份學習用品和課外活動費用，正志表示「起初以為資助數個月，我只是想幫忙，等女兒和孫女一切安頓下來」，加上擔心孫女未能適應環境變化，所以「不想讓外孫女缺少任何物質」。

兼顧工作和照顧孩子非常困難　女兒向父母求助

老夫婦的女兒失婚後開始做兼職，但要同時兼顧工作和照顧孩子非常困難，收入變得不穩定，加上前夫支付贍養費都不夠，所以致電父母「需要更多幫助」。老夫婦無法拒絕，金援長達年半。

每月資助10萬日圓　預計10年內破產

正志和妻子經仔細計算後，發現儲蓄消耗得很快，加上未來醫療和護理費用上漲是不可避免，「照這樣下去，可能連10年都撐不到，我們都會破產」，一旦他們破產，負擔都是落在女兒身上，正志和妻子商量是否繼續向女兒和孫女提供資助，但這個決定並不容易，「我想保護她，但我們也要保護自己」、「感覺就像我拋棄了她，真的太痛苦了」，最終鼓起勇氣向女兒道出實情，不能再繼續提供金援。

女兒增加工作時數　賺取更多收入

正志認為女兒「一直都很想依靠父母，但她理解我們的處境」，他們將每月資助減少到5萬日圓（約1萬台幣），而女兒增加工作時間，賺取更多收入來補貼家計。雖然未能完全經濟獨立，但正志覺得雙方情況已大有改善。

65歲及以上夫婦組成無業家庭　通常入不敷出

根據日本總務省發布的《2025年（令和7年）家庭調查報告「家庭收支科」平均結果概要》，僅由65歲及以上夫婦組成的無業家庭，平均可支配收入約為每月221,544日圓（約4.2萬台幣），消費支出大約263,979日圓（約5.2萬台幣），導致入不敷出，需要動用到儲蓄。

法律沒有規定有義務維持家人生計

日本民法第877條規定，直系血親之間雖有扶養義務，但其範圍被解釋為盡可能地提供幫助，並非「有義務維持對方生計」，所以正志和妻子沒有必要為了扶養女兒和孫女而犧牲自己生活。

（THE GOLD ONLINE）

延伸閱讀：

女兒返家探親成噩夢！父母資助5人來回機票及食宿開支　積蓄狂縮

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文章授權轉載自《香港01》

退休金 日本

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