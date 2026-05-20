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日本古蹟連環神秘火！一家五口滅門包括2兒童 日媒低調惹陰謀論

香港01／ 撰文：賈桂琳
座落於富山縣高岡市、擁有571年歷史的「大法寺」燃起大火，耗時逾8小時才成功將火勢撲滅。（YouTube影片截圖）
座落於富山縣高岡市、擁有571年歷史的「大法寺」燃起大火，耗時逾8小時才成功將火勢撲滅。（YouTube影片截圖）

近3個月以來，多宗滿布謎團、涉及古蹟建築的離奇火災席捲日本各地！從千年古剎到百年神社，無數承載日本古老文化底蘊的多個木造建物群，接連在深夜突然發生火警，火勢兇猛詭異、毫無規律可循，當中更釀成一家五口遭滅門，死者包括2名兒童。

當地在近3個月內已發生了至少4宗涉及古蹟的嚴重火災，但日本主流媒體與官方對連串離奇火災似刻意低調，這種異常反應引發海內外網民熱議，各種細思極恐的陰謀論甚囂塵上，甚至指這些火災或許不是單純的意外，而是一場隱藏在黑暗之中、有預謀、有規律的縱火行動。

下關市寺院深夜惡火　一門5口全罹難包括2稚童

今年2月，日本山口縣下關市1處寺院連同毗鄰住宅突發大火。火警於凌晨時分發生，其間更有受害者緊急撥打求救電話，但還未說清現場狀況，通訊就突然中斷。消防部門到場撲救近3小時才將火勢撲滅，整體建築面積逾700平方米盡付祝融，火勢更一度蔓延至周邊樓宇。

事後消防員於火場廢墟之中尋獲五具遺體，經核實是來自同一家庭，當中更包含年僅11歲與9歲的2名兒童，還有1名年近九旬的長者，一門5口全數罹難，慘況令人心寒。當地不少居民事後憶述，起火時現場持續傳出陣陣爆炸聲，疑火場內預藏大量不明易燃物品。然而這宗奪命大火發生後長達3個月時間，當局與傳媒均未有公布明確調查結果，後續調查進度杳無音訊。

千年古蹟接連失火　供奉「火神」神社離奇焚燒

踏入4月及5月，日本古建築連環火災更是接連上演。其中三重縣名張市擁有逾千年歷史的「宇流冨志禰神社」，於今年4月發生大火，木造主殿徹底焚毀，拜殿亦遭波及燒毀。所幸神社內受當地保護的傳統戲曲面具文物妥善存放於獨立建築，連同歷史悠久的鳥居、淨手缽等古蹟未有受損，事故無造成人員傷亡。但一座安然矗立千年、防災體系完善的古神社，在無風無雨、無人活動的深夜為何突然起火焚殿，至今仍無法解釋。

至5月上旬，新潟市一座有過3百年歷史、被列為當地有形文化財產的愛宕神社深夜離奇起火，整座神社付之一炬，火勢更波及附近3間民居。這座神社專門供奉火神，向來被當地民眾視為鎮火防火的守護聖地，詎料竟深夜起火，令神社相關人員極度痛心。細思極恐的是，神社負責人事後堅稱，事發前已徹底關閉場內所有電力設備，確認絕無漏電或野外生火等情況，令起火原因滿布疑團，火警亦造成1名九旬長者受傷送院。

僅數天後，富山縣高岡市「大法寺」冒出火光。這座擁有571年歷史的古剎，歷代皆有完善的古建防火守護機制，向來平安無事。此次大火卻來勢洶洶，近20輛消防車趕赴現場滅火，耗時逾8小時才成功將火勢撲滅。雖然院內人員及時逃脫，但該寺院珍藏國家級重要文化財產的珍貴藏品，核心本堂最終不幸付諸一炬。

日媒集體低調淡化　海外網民質疑治安響警號

短短數月內，日本有多座數百年乃至千年歷史的古寺古神社相繼焚毀，大批珍貴傳統文化建築毀於火海，事件流傳至海外社交平台後，英語地區網民紛紛議論，將這一連串離奇火災形容為文化層面的無形摧殘，質疑事件背後存有異常狀況。

反觀日本主流媒體，普遍僅於火災發生當下簡短報道事件經過，隨後便未再深入跟進。各地網民正關注「山口縣五死慘案最新調查進度」、「各火場是否存在關聯」等核心疑問，在當地輿論場卻迅速「降溫」。

根據日本文化廳過往的統計與防災指引，木造古建築的防火主要依賴嚴格的用電管理與周邊監控。此次多處歷史古蹟在關閉電源後仍「深夜焚燒」，加上官方疑似刻意壓制輿論，不僅令日本民眾深感不安，亦令外界對當地目前的治安管控與案件調查效率打上問號。連場燒毀日本歷史重要建築的連環惡火，謎團至今仍未散去。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 火災

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