影／法定10種可食昆蟲不含牠！韓國米其林餐廳賣螞蟻雪酪挨告 4年售1.2萬份

韓國首爾一間米其林二星餐廳近日因供應以螞蟻作為裝飾的甜品而被起訴。根據韓國食品安全法，螞蟻是人類禁止使用的食材。4月29日，首爾西部地方檢察廳以違反《食品衛生法》的罪名對該餐廳老闆提出起訴。

韓國媒體2025年就餐廳提供含螞蟻雪酪的報道：

《中央日報》5月18日報道，調查人員發現，這間餐廳在2021年4月至2025年1月期間售出了約12,000份撒有螞蟻的雪酪，並從中獲利超過1.2億韓圜（約252萬元台幣）。

韓國食品藥物安全部發現該餐廳透過網絡平台銷售此類甜點，並於2025年7月將此案移交檢方。

根據韓國《食品衛生法》，只有10種昆蟲被批准用作食品配料，其中包括蚱蜢和黃粉蟲。螞蟻並不在獲准使用的昆蟲之列。

餐廳老闆告訴調查人員，他們使用螞蟻是為了增加雪酪的酸度，並透過國際郵遞從美國和泰國進口了兩種乾螞蟻產品。

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文章授權轉載自《香港01》