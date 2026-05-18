浪漫男將鈔票綁氣球與女友賀紀念日 下一秒2000美元升空飛走讓他崩潰

德國1名男子為慶祝與女友周年紀念日，他將2,000美元（約新台幣63177元）串成長串綁在氣球上，然後藏入禮物盒，打算給女友來個驚喜，結果禮盒內固定裝置脫落，導致整筆錢隨著氣球飛向夜空，男子當場崩潰躺地，直呼「那是我的薪水」。

影片在Instagram瘋傳，畫面看到是在戶外停車場拍攝，「男主角」身穿黑色西裝，桌子上擺放著1個由紅絲帶繫著的白色禮盒，盒內藏了大串氣球以及由2,000美元串成的「錢串」，在粉色的燈光襯托下，浪漫氣氛發揮到極致。

女友滿心歡喜的打開禮盒，整串的鈔票隨著氣球升向天空，在燈光襯托下那串鈔票顯得格外亮眼。女友又驚又喜，下意識抱向男友，就在這時候，意外發生了，禮盒內的固定裝置脫落，整個「錢串」隨著氣球飛向夜空。

2人察覺異樣，立即向鈔票飄移的方向追趕，男子甚至脫下外套扔向空中，試圖將鈔票攔截下來，但為時已晚，只能眼睜睜的看著氣球帶著2,000美元美元飛向夜空。鏡頭一轉，男子崩潰躺地，雙手掩面，女友蹲地抱著男子安慰道「心意才是最重要的」，男子崩潰回應「寶貝，那是我的薪水」，女友則是淡定回應「賺更多的錢」。

這段影片迅速瘋傳，至今瀏覽量逾1.5億次；網友紛紛留言指「那天，有人的祈禱得到了回應」、「有人知道錢降落在哪嗎？」、「給陌生人做好事」；不過，也有不少的網友表示心疼男子，直言「隔著螢幕都感覺到那種痛」。

男子崩潰躺地，雙手掩面說道「寶貝，那是我的薪水」。（Instagram@hyoga.X影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》