為何明天是星期一？4歲日男童拜地藏鞠躬許願 數萬網友笑：眾人心聲

根據日媒「J town net」報導，社群平台X上近期一張男童雙手合十、以近乎九十度的彎腰姿勢虔誠向地藏菩薩祈禱的照片引起廣大迴響。而這名年僅4歲的小男孩，口中念念有詞的祈禱內容曝光後，不僅逗樂了大批網友，更讓無數上班族心有戚戚焉，紛紛留言：「為了大家，拜託你了！」

這張爆紅照片是網友@R453374510拍攝。她是一位家有4個男孩的媽媽。她表示，照片主角是家中4歲、年齡最小的老么，性格謹慎、細心且一板一眼。某天，小兒子度過了一個盡情玩耍、非常開心的週末。沒想到在星期日傍晚，他就走向路邊的地藏菩薩像前，無比認真地許下了一個十分直白的心願：「請讓明天也是星期天！」

看著小兒子試圖與神明進行「再放一天假」的直接溝通，媽媽覺得孩子天真可愛的同時，也被這副拚命祈求的模樣給融化，忍不住拿起手機記錄下這溫馨的一幕。照片發布後，迅速吸引超過3萬6千人按讚。

網友們看了紛紛會心一笑，在底下熱烈留言回覆：「這願望太可愛了，神明請一定要幫他實現啊」、「這其實也是廣大社會人士的共同心願」。這名背負眾人期待的4歲小男孩，意外用最純粹的童言童語，道出所有人不想面對星期一的真實心聲。