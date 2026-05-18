穿黃色布偶裝硬闖人氣小猴Panchi君家 2美國遊客遭日警逮捕

根據日媒TBS電視台報導，千葉縣市川市動植物園，近日發生了一起令人啼笑皆非的荒謬鬧劇。一名套上鮮黃色圓形布偶頭套、藍衣裝扮的男子，竟在光天化日之下翻越柵欄，直接闖入園內的人氣景點「猴子山」。這不僅引起現場一陣騷動，該名男子與一起負責拍攝的同夥隨後也被園方逮個正著，並移交警方處理。

這座遭人硬闖的猴子山，近來因為園內誕生了一隻療癒小猴Panchi君，成為吸引大批遊客目光的熱門焦點。日本獼猴Panchi從小就被母猴棄養，總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶走來走去，還依偎在玩偶上睡覺、玩耍，惹人憐愛的模樣已傳遍世界各地，還讓IKEA的絨毛玩偶爆紅。

案發當天上午11點左右，這名穿著布偶裝的男子突然翻越圍欄闖入猴群的地盤，並在裡面大搖大擺地四處走動。而他的同夥站在柵欄外，將這場荒腔走板的行徑全程錄影拍下。

園方工作人員察覺異狀後，迅速採取行動，將這名擅自闖入的男子以及負責錄影的同夥當場壓制，並通報警方到場將兩人帶回。根據警方初步調查，這兩名涉案男子皆自稱是美國籍。目前，當地警方正以涉嫌騷擾、妨害營業的方向對兩人展開調查。這場疑似為了提高流量而發生的瞎事，讓兩人踢到鐵板，最後恐怕還得面臨法律制裁。