快訊

115會考英語／打破刻板印象！考生：男生買娃娃、候選人表裡不一入題

手機被駭？長輩開啟發票兌獎APP狂跳「裝置遭破解」！內行實測揪真凶

私小戰場／私小報名爆增 家長12年多花200萬也要搶

聽新聞
0:00 / 0:00

買二手瑪利歐遊戲片驚見「巨乳大姊姊」 網歪樓齊賀：你賺到了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友以銅板價格買下二手遊戲片，打開卻發現裡面裝的是前主人遺留下來的成人影片，荒謬經歷吸引逾600萬次觀看。示意圖／ingimage
日本網友以銅板價格買下二手遊戲片，打開卻發現裡面裝的是前主人遺留下來的成人影片，荒謬經歷吸引逾600萬次觀看。示意圖／ingimage

逛二手商店「挖寶」是許多民眾的樂趣之一，但有時候挖出來的驚喜可能會讓人不知所措。日本一名電玩迷近日在二手實體店的特價出清區，以極低的價格買下一款Wii經典遊戲瑪利歐網球GC》。沒想到興沖沖地開箱後，卻發現裡面的光碟竟是前物主忘記拿出來的「成人影片」。這段荒謬的經歷曝光後，吸引各國網友前往朝聖。

根據日本網友的分享，他日前在一間二手店的「Outlet／Junk（出清／報廢品）」專區尋寶時，目光被一款任天堂的經典大作《瑪利歐網球GC》吸引。更讓他心動的是，這盒遊戲的標價竟然只要銅板價110日圓（約合新台幣23元）。

原PO以為自己受到幸運女神眷顧，撿到了大便宜，於是好奇地買下並立刻打開確認內容物。然而，當他掀開遊戲外盒的瞬間，映入眼簾的卻不是熟悉的瑪利歐與路易吉，而是一片活生生的成人影片（AV）DVD，超展開的劇情讓他當場哭笑不得。

針對遊戲片被掉包的大烏龍，日本網友紛紛幽默回應：「這變成是支援『另一種控制器』的單人遊戲了呢」、「尺寸升級了，給予好評」。還有人直言這筆交易超划算：「變成這樣不是更好嗎？網球在現實生活中也能打，但巨乳大姊姊在現實中可是不存在的啊！」

不過，也有網友認真對實體遊戲市場的品管感到擔憂，感嘆：「打開發現不是遊戲軟體，這也太糟糕了吧！」這起烏龍事件不僅成為各國社群的熱門話題，也讓不少玩家笑稱，以後買實體光碟可能都得錄影自保，以免遇到這種「驚喜」。

瑪利歐 任天堂 Wii 日本 遊戲

延伸閱讀

值得買？好市多「會噴煙」恐龍滑行車大特價 爸媽曝真實心得：玩10次就放生

剛退伍贊助女友母女日本行1萬5 24歲男被一句話刺傷：太少嗎？

妹有距離！Steam妹系純愛《幸福家裡蹲的養成方法》正式發售 akaeroCore看板娘「赤月姐妹」神秘亮相

網製作「日本版GTA」AI遊戲影片！日社群卻五味雜陳：有一絲罪惡感

相關新聞

買二手瑪利歐遊戲片驚見「巨乳大姊姊」 網歪樓齊賀：你賺到了

逛二手商店「挖寶」是許多民眾的樂趣之一，但有時候挖出來的驚喜可能會讓人不知所措。日本一名電玩迷近日在二手實體店的特價出清區，以極低的價格買下一款Wii經典遊戲《瑪利歐網球GC》。沒想到興沖沖地開箱後，卻發現裡面的光碟竟是前物主忘記拿出來的「成人影片」。這段荒謬的經歷曝光後，吸引各國網友前往朝聖。

不滿對視數秒…長髮男遭3男殘暴圍毆 「扯髮、潑熱水」暴打3分鐘

馬來西發生因眼神接觸而觸發的暴力事件，案中1名長髮年輕男子慘遭3名大叔瘋狂圍毆，影片在網上瘋傳！現場為吉隆坡甲洞1間著名肉骨茶店，當時長髮男於店內用餐時，疑因與鄰座顧客眼神對視，引起對方不滿，竟遭3名大叔殘暴圍毆長達3分鐘。

剝生蝦刺傷恐失明？醫學界發現「蝦傳人」罕見病毒 有3招可預防

醫學界發現1種本存在於水生動物體內的病毒，疑似出現跨物種傳播，引發「蝦傳人」危機！感染該病毒的患者會出現眼壓升高、視力異常等嚴重眼疾，甚至面臨失明風險。目前全球累計約有70宗疑似人類感染個案，中國大陸及泰國的蝦場已有動物感染案例報告，衛生部門提醒民眾，在日常生活遵守3種方法預防受感染。

與前主人團聚了…法國「世界最長壽狗狗」候選犬逝世 高齡30歲

法國1隻名喚「拉薩爾」（Lazare）的蝴蝶犬（ContinentalToy Spaniel）被認為可能是「世界最長壽狗...

泰國獲確認發現東南亞最大恐龍 重量相當9頭成年象

根據今天發布的研究報告，科學家鑑定出10年前在泰國東北部猜也奔省發現的恐龍遺骸是新的蜥腳類恐龍物種，且是迄今在東南亞發現...

一秒也等不了？陸男機場爆走「狂踢閘門、亂罵人」泰國祭超狠手段制裁

泰國警方近日指控一名30歲的大陸籍男子，在曼谷蘇凡納布機場出境時破壞自動護照查驗閘門，並辱罵移民局關員。據悉，泰國當局要求該男子賠償45萬泰銖（約新台幣43萬元），並將他永久列入「黑名單...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。