不滿對視數秒…長髮男遭3男殘暴圍毆 「扯髮、潑熱水」暴打3分鐘

馬來西發生因眼神接觸而觸發的暴力事件，案中1名長髮年輕男子慘遭3名大叔瘋狂圍毆，影片在網上瘋傳！現場為吉隆坡甲洞1間著名肉骨茶店，當時長髮男於店內用餐時，疑因與鄰座顧客眼神對視，引起對方不滿，竟遭3名大叔殘暴圍毆長達3分鐘。

網傳影片可見，長髮男除被拉扯長髮、扔塑膠凳及茶杯狂砸外，更慘遭對方潑灑熱水及起腳狂踢，現場一片狼藉。當地警方調查案件，指3名涉案男子已全數落網，相信有人醉酒後施以暴力行為，短期內將被起訴。

據當地媒體《中國報》報導，事發於5月7日凌晨約2時，當時肉骨茶店來了3名大叔，進店時較嘈吵，坐在旁邊的長髮青年抬頭注視對方數秒，此舉隨即引起3人不滿。1名藍衣男子率先衝上喝鬧，其後白衣和紅衣大叔亦上前，其後合力圍毆長髮男。

現場閉路電視片段顯示，3名大叔多次猛力推倒長髮男，用力拉扯其長髮阻止逃跑，3人還輪流拿起塑膠凳、茶杯等物品瘋狂打砸。當長髮男被打至倒地無力反抗時，藍衣男子竟拿起裝有滾燙熱水的水壺直接淋潑，更企圖強行將其頭部按入滾燙的湯桶內，長髮男拼命掙扎才驚險脫身。

長髮曾多次求饒但無效，現場狀況慘烈，碗碟湯水散落一地，最終長髮青年面部流血、踉蹌逃離。

事件引發眾多網民憤怒，現場目擊者於社群平台透露，事發前3名施暴者已情緒激動，在店內大聲叫罵，令不少顧客側目。豈料3人發現被注視時，其中的藍衣男子突然暴起對鄰桌的長髮年輕男罵道：「你看什麼看，XX！」隨後3人瘋狂展開圍毆。

目擊者進一步揭露，施暴者在打人過程中還不斷恐嚇在場顧客及員工不得報警，並撂下狠話：「如果被我查到（報警），後果自負！」這導致當時店內的顧客與員工因恐懼紛紛逃離，無人敢上前制止。

至5月12日上午，冼都警區主任峇斯里助理總監針對此案接受記者採訪時表示，警方已逮捕3名年齡介於30至50歲的華裔男子，初步調查顯示，嫌犯當時處於醉酒狀態，純粹因不滿受害者對視而動武。據悉，3人並無黑幫背景，但其中2人擁有犯罪前科，目前3名嫌犯已被還押至本月14日。警方已完成調查報告並呈交總檢察署，預計短期內正式起訴。

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文章授權轉載自《香港01》