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剝生蝦刺傷恐失明？醫學界發現「蝦傳人」罕見病毒 有3招可預防

香港01／ 撰文：伊萬德
醫學界發現1種本存在於水生動物體內的病毒，疑似出現跨物種傳播，引發「蝦傳人」危機。 示意圖／美聯社
醫學界發現1種本存在於水生動物體內的病毒，疑似出現跨物種傳播，引發「蝦傳人」危機。 示意圖／美聯社

醫學界發現1種本存在於水生動物體內的病毒，疑似出現跨物種傳播，引發「蝦傳人」危機！感染該病毒的患者會出現眼壓升高、視力異常等嚴重眼疾，甚至面臨失明風險。目前全球累計約有70宗疑似人類感染個案，中國大陸及泰國的蝦場已有動物感染案例報告，衛生部門提醒民眾，在日常生活遵守3種方法預防受感染。

國際權威期刊《自然微生物學》（Nature Microbiology）最新發表的1項醫學研究報告中指出，1種原本僅存在於自然界水生動物中的「隱性死亡諾達病毒（CMNV）」，疑似具備了跨物種傳播至人類的潛在能力。報告推論，人類在處理生鮮水產時，例如剝新鮮蝦時被刺傷或進食未經徹底煮熟的海鮮時，就有可能不慎感染此病毒，進而導致人類罹患「持續性高眼壓病毒性前葡萄膜炎（POH-VAU）」。

隨著研究發布，各界開始關注潛在的感染個案。目前，CMNV已被世界動物衛生組織（WOAH）列為新興傳染病

該篇國際期刊發表的報告是目前全球唯一針對CMNV可能感染人類的研究。目前全球累計約有70宗疑似人類感染個案，均由中國報告，主要分布於中國18個高水產養殖省份；同時，中國與泰國的蝦場中亦已出現動物感染案例報告。

就目前的發展結果而言，世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制與預防中心（CDC）以及歐洲疾病預防控制中心（ECDC）等主要國際公共衛生機構，暫時尚未接獲相關的人類病例通報，亦未將此病毒列為迫切的公共衛生威脅。由於現階段缺乏因食用煮熟水產品而感染的證據，各地衛生部門評估出現大規模社區傳播的風險極低。

不過，台灣衛生福利部疾病管制署提醒市民在日常生活中應嚴格遵守以下防範守則：

1、徹底加熱：所有海鮮及水產品必須經過高溫徹底煮熟後方可食用。

2、高危人士避免生食：免疫力較低人士及長期病患者，應盡量避免進食任何生吃海產。

3、安全處理食材：在處理生鮮水產品時，建議佩戴手套；若手部有傷口，應絕對避免直接接觸生海鮮。處理完畢後，必須使用肥皂及清水徹底清潔雙手，以阻斷病毒傳播途徑。

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文章授權轉載自《香港01》

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