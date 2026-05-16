快訊

擎天崗「野戰」被拍！男至今神隱未到案 警方：最嚴重恐被通緝

川習會剛結束…傳美以正密集準備再攻伊朗 最快這時恢復打擊

影／孫安佐遭上銬！河堤測試「噴火槍」稱清老鼠 戴鴨舌帽、口罩移送地檢署

聽新聞
0:00 / 0:00

與前主人團聚了…法國「世界最長壽狗狗」候選犬逝世 高齡30歲

中央社／ 法國維利勒佩盧15日綜合外電報導
法國1隻名喚「拉薩爾」的蝴蝶犬被認為可能是「世界最長壽狗狗」，但其照顧者表示牠已去世，享年30歲。 法新社
法國1隻名喚「拉薩爾」的蝴蝶犬被認為可能是「世界最長壽狗狗」，但其照顧者表示牠已去世，享年30歲。 法新社

法國1隻名喚「拉薩爾」（Lazare）的蝴蝶犬（Continental Toy Spaniel）被認為可能是「世界最長壽狗狗」，但其照顧者表示牠已去世，享年30歲。

金氏世界紀錄（Guinness World Records）告訴法新社，拉薩爾14日離世之前，他們「沒有收到認證申請或相關證據」，因此無法確認牠是否擁有世界最老狗狗的頭銜。

從事動物慈善工作的莫雍（Anne-Sophie Moyon）表示，拉薩爾出生於1995年12月4日，牠一生的大部分時間都和同一位主人一起生活，直到原主人逝世，牠才被送到收容所。

29歲單親媽媽布多爾（Ophelie Boudol）上月前往收容所為母親物色寵物時，一眼相中了拉薩爾，於是她把拉薩爾帶回家和她9歲的兒子及2隻貓一起生活。

這時高齡30歲5個月的拉薩爾已經需要穿尿布，聽不見也看不見，幾乎整天都在睡覺，被布多爾領養數週後牠離開人世。

布多爾表示：「牠昨晚在我懷裡離開，和前主人團聚了。」

根據金氏世界紀錄網站，1隻名叫波畢（Bobi）的葡萄牙阿蘭多獒犬（Rafeiro do Alentejo）曾被認為是世界上最老的狗，牠於2023年10月以31歲165天的年紀辭世。

不過，2024年的1項審查發現沒有足夠且確切的證據可證明波畢的實際年齡，因此金氏世界紀錄已暫撤牠的頭銜。

法國1隻名喚「拉薩爾」的蝴蝶犬被認為可能是「世界最長壽狗狗」，但其照顧者表示牠已去世，享年30歲。 法新社
法國1隻名喚「拉薩爾」的蝴蝶犬被認為可能是「世界最長壽狗狗」，但其照顧者表示牠已去世，享年30歲。 法新社

高齡30歲5個月的拉薩爾已經需要穿尿布，聽不見也看不見，幾乎整天都在睡覺，被布多爾領養數週後牠離開人世。 法新社
高齡30歲5個月的拉薩爾已經需要穿尿布，聽不見也看不見，幾乎整天都在睡覺，被布多爾領養數週後牠離開人世。 法新社

拉薩爾出生於1995年12月4日，牠一生的大部分時間都和同一位主人一起生活，直到原主人逝世，牠才被送到收容所。 法新社
拉薩爾出生於1995年12月4日，牠一生的大部分時間都和同一位主人一起生活，直到原主人逝世，牠才被送到收容所。 法新社

拉薩爾出生於1995年12月4日，牠一生的大部分時間都和同一位主人一起生活，直到原主人逝世，牠才被送到收容所。 法新社
拉薩爾出生於1995年12月4日，牠一生的大部分時間都和同一位主人一起生活，直到原主人逝世，牠才被送到收容所。 法新社

狗狗 法國 寵物

延伸閱讀

【作家有 毛 病】李羚榛／善終，讓心安在

【動物浮世繪】薩隆／眾問何以要養？

【動物浮世繪】張雅惠／消失的10分鍾

原本只是短期志工「竟收養了15年」主人淚別狗狗：永遠不會忘記帶你回家的那天...

相關新聞

與前主人團聚了…法國「世界最長壽狗狗」候選犬逝世 高齡30歲

法國1隻名喚「拉薩爾」（Lazare）的蝴蝶犬（ContinentalToy Spaniel）被認為可能是「世界最長壽狗...

泰國獲確認發現東南亞最大恐龍 重量相當9頭成年象

根據今天發布的研究報告，科學家鑑定出10年前在泰國東北部猜也奔省發現的恐龍遺骸是新的蜥腳類恐龍物種，且是迄今在東南亞發現...

一秒也等不了？陸男機場爆走「狂踢閘門、亂罵人」泰國祭超狠手段制裁

泰國警方近日指控一名30歲的大陸籍男子，在曼谷蘇凡納布機場出境時破壞自動護照查驗閘門，並辱罵移民局關員。據悉，泰國當局要求該男子賠償45萬泰銖（約新台幣43萬元），並將他永久列入「黑名單...

生活成本太高就「雞蛋換剪髮」 以物易物美國正流行

在通膨壓力與生活成本高漲的夾擊下，美國紐約與各大城市的美容產業，正悄悄掀起一股看似復古、實則非常現代的交易方式：以物易物。從睫毛嫁接換美甲、刺青換修眉，到一杯飲料換剪髮，這種不使用現金的「技能交換」模式，正在社群媒體與沙龍之間快速蔓延。

影／野鹿吃發酵水果後路上狂轉圈 法國警方急提醒：小心醉鹿

法國東部索恩-盧瓦爾省（Saône-et-Loire）近日發生一起有趣的動物誤食事件。一隻疑似「喝醉」的鹿在鄉間道路上搖搖晃晃、繞圈亂走，讓警方嚇得趕緊提醒駕駛人提高警覺，避免發生碰撞意外。

拚生意不忘祭五臟廟！黃仁勳北京美食清單曝光 一喝「豆汁兒」秒喊：什麼東西？

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。