西澳洲遇「鯊吻」…熱門旅遊景點傳意外 男子遭大白鯊攻擊致死

澳洲警方和官員告訴法新社，1名30多歲男子今天在西澳洲（WesternAustralia）遭到大白鯊攻擊後不治。

當地警方表示，罹難的38歲男子於當地時間上午10時（格林威治時間2時）前在鄰近伯斯（Perth）的羅特尼斯島（Rottnest Island）外海遭鯊吻，「遺憾的是，最終沒有成功救回這名男子」。

西澳洲初級產業與區域發展部門（Department ofPrimary Industries and Regional Development）告訴法新社，這名男子被1條4公尺長的大白鯊咬傷。

該部門呼籲民眾在事發海域活動期間務必「提高警覺」。羅特尼斯島是熱門旅遊景點。

這是繼去年3月以來，西澳洲發生的最新致命鯊魚攻擊事件。

相關紀錄顯示，自1791年以來，澳洲周邊海域已發生近1300起鯊魚攻擊事件，其中逾260起造成人員死亡。

澳洲科學家研判，日益擁擠的水域和不斷攀升的海水溫度正在改變鯊魚的遷徙模式，這可能是導致鯊魚攻擊事件增加的原因之一。