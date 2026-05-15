泰國獲確認發現東南亞最大恐龍 重量相當9頭成年象

根據今天發布的研究報告，科學家鑑定出10年前在泰國東北部猜也奔省發現的恐龍遺骸是新的蜥腳類恐龍物種，且是迄今在東南亞發現的體型最大恐龍，體重估計相當9頭成年亞洲象。

法新社報導，發表在「科學報告」（ScientificReports）期刊的研究指出，這隻長頸的草食性恐龍全長約27公尺，體重約27公噸，很可能是1億至1億2000萬年前生活在現在的泰國。

報告的首席研究員蒂提烏特（ThitiwootSethapanichsakul）表示，這隻恐龍比大多數人認知的恐龍來得大，體重很可能比英國倫敦的自然史博物館（Natural History Museum）原先擺設大型骨架模型的梁龍「迪皮」（Dippy）重至少10公噸。

他並稱這隻恐龍是「最後的巨人」，因為根據倫敦大學學院（University College London）的資料，在泰國發現恐龍遺骸的岩層當中，這隻恐龍出土的岩層屬於最年輕之一，當地之後變成一片淺海，「所以這可能會是我們在東南亞發現的最後1隻、或最晚出現的1隻大型蜥腳類恐龍」。

這隻恐龍的遺骸雖然10年前就被猜也奔省（Chaiyaphum）居民發現，但相關挖掘工作直到2024年才完成。其中有部分遺骸雖與先前發現過的蜥腳類恐龍相似，然而其具有足夠特徵被認為是1個新物種。

這隻恐龍已被冠上「猜也奔的泰坦蛇神」（Nagatitan chaiyaphumensis）稱號，naga（那伽）是東南亞民俗中蛇神的意思、泰坦（titan）則是希臘神話中的巨人 。

倫敦大學學院表示，在曼谷的泰龍博物館（Thainosaur Museum）有這隻恐龍實際大小的重建模型正在展出。