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一秒也等不了？陸男機場爆走「狂踢閘門、亂罵人」泰國祭超狠手段制裁

香港01／ 撰文／吳真銘
據監視器畫面顯示，該名陸籍男子拿出護照放在機器上之後，未等機器識別，他便情緒失控，用腳猛踢透明閘門。圖／影片截圖
據監視器畫面顯示，該名陸籍男子拿出護照放在機器上之後，未等機器識別，他便情緒失控，用腳猛踢透明閘門。圖／影片截圖

泰國警方近日指控一名30歲的大陸籍男子，在曼谷蘇凡納布機場出境時破壞自動護照查驗閘門，並辱罵移民局關員。據悉，泰國當局要求該男子賠償45萬泰銖（約新台幣43萬元），並將他永久列入「黑名單」，終身禁止入境泰國。

據泰媒《Khaosod》報導，事件發生於5月13日下午2時35分。今年30歲的中國籍男子鄭立偉（音譯）原定搭乘春秋航空的9C7282航班飛往上海，但在經過蘇凡納布機場第二出境檢查區的自動護照查驗通道時，他因未按照機器的正確操作指示，導致機器無法運作，閘門未開啟。

據監視器畫面顯示，該男子拿出護照放在機器上之後，未等機器識別，他便情緒失控，用腳猛踢透明閘門。隨後他繼續等待了幾秒，看到機器仍未運作，他再次踢開另一邊閘門，未經查驗強行硬闖通過機器。

出境移民局的關員隨即上前將其控制，然而，鄭立偉卻用中文和英文辱罵移民局關員，欲與關員發生肢體衝突。警方表示，該男子的妻子隨後介入並拉住了他，事態才得到控制。

據悉，泰國當局以「破壞財產」對其提出控告，該罪名最高可處3年有期徒刑或6萬泰銖（約新台幣5.8萬元）罰金。此外，他還必須賠償機場的自動查驗系統，預計高達45萬泰銖。警方還考慮加控其「侮辱公務員罪」，最高可判處1年有期徒刑。調查人員於5月15日向北欖府地方法院提起訴訟。

另據泰媒《Siam News》報導，針對此事件，泰國移民局局長已下令撤銷該男子的簽證，並將其列入移民局系統的「黑名單」，該男子將被終身禁止入境泰國，案件結束後，該男子會被驅逐出境。

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文章授權轉載自《香港01》

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